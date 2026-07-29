سلیمی: تردد زائران از مرز خسروی از ۳۵۶ هزار نفر عبور کرد

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه روند افزایشی تردد زائران اربعین از پایانه مرزی خسروی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ثبتشده، طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۸۸ هزار و ۴۷ نفر از مرز بینالمللی خسروی تردد کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۷۶ هزار و ۳۶۸ نفر از کشور خارج شده و برای زیارت عتبات عالیات راهی عراق شدهاند، همچنین ۱۱ هزار و ۶۷۹ نفر نیز از طریق این مرز وارد کشور شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به استقبال گسترده زائران از مرز خسروی تصریح کرد: آمارها نشان میدهد همچنان بخش عمده ترددها مربوط به خروج زائران از کشور است و روند اعزام زائران از این مرز با سرعت و بدون وقفه ادامه دارد.
سلیمی با بیان اینکه از ابتدای ماه محرم تاکنون، مجموع تردد ثبتشده از مرز خسروی به ۳۵۶ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده است، گفت: در این مدت، ۲۸۴ هزار و ۲۹۲ نفر از کشور خارج شده و ۷۲ هزار و ۶۶۱ نفر نیز از طریق این مرز وارد ایران شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای عضو ستاد اربعین با هماهنگی کامل در حال خدمترسانی به زائران هستند و با فراهم بودن زیرساختهای لازم، تردد در پایانه مرزی خسروی به صورت روان و بدون مشکل در جریان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تأکید کرد: با توجه به افزایش روزانه حجم تردد، تمهیدات لازم برای مدیریت عبور و مرور، تسهیل خدماترسانی و ارتقای رفاه زائران در مرز خسروی پیشبینی شده و این روند تا پایان ایام اربعین با آمادگی کامل ادامه خواهد داشت.
کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، تردد زائران از پایانه مرزی خسروی به ۳۵۶ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده است.
علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه روند افزایشی تردد زائران اربعین از پایانه مرزی خسروی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ثبتشده، طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۸۸ هزار و ۴۷ نفر از مرز بینالمللی خسروی تردد کردهاند.
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