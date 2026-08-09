دهه ۸۰ آغاز تعامل رسانه و بازی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی در یادداشتی به مرور سابقه نشریات حوزه بازی در ایران، پرداخت و نوشته است: از ابتدای دهه‌ ۸۰ و سه تفنگدار پیشگام نشریات بازی در ایران، بازی‌رایانه، بازی‌نما و دنیای بازی، و نسل اول ژورنالیست‌های حوزه‌ بازی‌های ویدیویی، رسانه نقش مهمی در شکل‌گیری صنعت بازی‌سازی در ایران و همچنین ارتقای فرهنگ مصرف بازی در کشور و سیاست‌گذاری فرهنگی در این زمینه داشته است. مسیری که با طه رسولی، وحید یوسفی، متین ایزدی، وحید عبداللهی‌ها، آرش حکیمی، محود بلالی، فرجام کلیایی، کسری کریمی و دوستان دیگری که نام بردن تک‌تک‌شان از حوصله‌ متن خارج است، آغاز شد و با وجود تمام سختی‌ها راه را برای شکل‌گیری رسانه‌های جدیدتر باز کرد.

در همه‌ این سال‌ها تلاش بی‌چشمداشت وعاشقانه‌ اهالی رسانه کاری کرد که جریان رسانه‌ بازی در ایران بدون کمک‌های یارانه‌ای مرسوم و به شکل مستقل ریشه بگیرد و قوی‌تر شود و حالا علاوه بر چندین رسانه‌ تخصصی در این حوزه شاهد بخش‌های ویژه‌ بازی‌های ویدیویی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف هم هستیم و حتی در رسانه‌ ملی هم برنامه‌های مختلفی با موضوع بازی‌های ویدیویی ساخته می‌شود. نوشتن و گفتن از بازی، چه از مشکلات صنعت یا گیمرها باشد و چه نقد سیاست‌های مختلف کشور در این حوزه و چه نقد و بررسی بازی‌های ایرانی و خارجی، بی‌شک یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه صنعت و فرهنگ بازی‌های ویدیویی در کشور بوده است. این روز را به تمامی اهالی نسل اول رسانه‌های بازی که کم‌کم دارند خودشان را برای بحران‌های پنجاه سالگی آماده می‌کنند و همچنین نسل‌های بعدی، که بی‌شک باعث رشد و ارتقای رسانه‌ بازی در کشور شده‌اند، تبریک می‌گویم و امیدوارم در راه سخت‌شان موفق باشند.