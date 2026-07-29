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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

آمادگی مرزبانی برای تامین امنیت زائران اربعین

آمادگی مرزبانی برای تامین امنیت زائران اربعین

معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا، بر آمادگی کامل مرزبانان برای خدمت رسانی به زائران اربعین تاکید کرد و گفت: امنیت در مرزها، برای مرزبانی، فرماندهی انتظامی و نیروهای مسلح، خط قرمز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدی، با تأکید بر اینکه امنیت زائران اربعین خط قرمز مرزبانی است، افزود: با بهره‌گیری از تجهیزات نوین، افزایش گشت‌های مرزی و هماهنگی مستمر با طرف عراقی، امنیت مرزها و تسهیل تردد زائران به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مرزبانی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار کرد: امنیت در مرزها، برای مرزبانی، فرماندهی انتظامی و مجموعه نیروهای مسلح، خط قرمز است.

سرهنگ محمدی افزود: در کنار تأمین امنیت عمومی زائران، با استفاده از تجهیزات مدرن اپتیکی، سامانه‌های پهپادی و پایش‌های هوایی، به‌صورت لحظه‌ای بر نوار مرزی اشراف کامل داریم. همچنین گشت‌های مرزی در تمامی نقاط مرزی، به‌ویژه در جناحین پایانه‌های مرزی، افزایش یافته و لایه‌های حفاظتی متعددی برای جلوگیری از هرگونه نفوذ یا تحرکات احتمالی پیش‌بینی شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا ادامه داد: زائران باید بدانند فرزندان آنان در فرماندهی مرزبانی و فرماندهی انتظامی کشور، برابر تدابیر فرمانده کل انتظامی، چشمان بیدار ملت هستند و تا بازگشت آخرین زائر در کنار آنان خواهند بود.

سرهنگ محمدی با اشاره به دیپلماسی مرزی میان ایران و عراق در ایام اربعین گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مرزبانی، دیپلماسی مرزی است که در این ایام به اوج خود می‌رسد. به‌صورت روزانه و گاه لحظه‌ای با فرماندهان مرزی جمهوری عراق جلسات هماهنگی برگزار می‌کنیم تا گره‌های ترافیکی در گیت‌های خروجی و ورودی برطرف شود.

وی افزود: این تعاملات دوجانبه سبب شده است بسیاری از مشکلات در نقطه صفر مرزی، پیش از آنکه به چالش تبدیل شوند، برطرف شوند. ما با طرف عراقی یک زبان مشترک داریم و آن خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا، از زائران خواست با همراه داشتن مدارک قانونی و گذرنامه معتبر و توجه به توصیه‌های مأموران مستقر در گیت‌های مرزی، روند تردد را تسهیل کنند

وی در گفتگو با رادیو اربعین گفت: از همه زائران درخواست می‌کنیم با صبوری، نیروهای مرزبانی را در مدیریت جمعیت یاری کنند. مرزبانان مستقر در گیت‌ها آماده پاسخگویی و خدمت‌رسانی همه‌جانبه هستند و خود را خادمان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) می‌دانند.

کد مطلب 6902721

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