آمادگی مرزبانی برای تامین امنیت زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدی، با تأکید بر اینکه امنیت زائران اربعین خط قرمز مرزبانی است، افزود: با بهره‌گیری از تجهیزات نوین، افزایش گشت‌های مرزی و هماهنگی مستمر با طرف عراقی، امنیت مرزها و تسهیل تردد زائران به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مرزبانی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار کرد: امنیت در مرزها، برای مرزبانی، فرماندهی انتظامی و مجموعه نیروهای مسلح، خط قرمز است.

سرهنگ محمدی افزود: در کنار تأمین امنیت عمومی زائران، با استفاده از تجهیزات مدرن اپتیکی، سامانه‌های پهپادی و پایش‌های هوایی، به‌صورت لحظه‌ای بر نوار مرزی اشراف کامل داریم. همچنین گشت‌های مرزی در تمامی نقاط مرزی، به‌ویژه در جناحین پایانه‌های مرزی، افزایش یافته و لایه‌های حفاظتی متعددی برای جلوگیری از هرگونه نفوذ یا تحرکات احتمالی پیش‌بینی شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا ادامه داد: زائران باید بدانند فرزندان آنان در فرماندهی مرزبانی و فرماندهی انتظامی کشور، برابر تدابیر فرمانده کل انتظامی، چشمان بیدار ملت هستند و تا بازگشت آخرین زائر در کنار آنان خواهند بود.

سرهنگ محمدی با اشاره به دیپلماسی مرزی میان ایران و عراق در ایام اربعین گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مرزبانی، دیپلماسی مرزی است که در این ایام به اوج خود می‌رسد. به‌صورت روزانه و گاه لحظه‌ای با فرماندهان مرزی جمهوری عراق جلسات هماهنگی برگزار می‌کنیم تا گره‌های ترافیکی در گیت‌های خروجی و ورودی برطرف شود.

وی افزود: این تعاملات دوجانبه سبب شده است بسیاری از مشکلات در نقطه صفر مرزی، پیش از آنکه به چالش تبدیل شوند، برطرف شوند. ما با طرف عراقی یک زبان مشترک داریم و آن خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا، از زائران خواست با همراه داشتن مدارک قانونی و گذرنامه معتبر و توجه به توصیه‌های مأموران مستقر در گیت‌های مرزی، روند تردد را تسهیل کنند

وی در گفتگو با رادیو اربعین گفت: از همه زائران درخواست می‌کنیم با صبوری، نیروهای مرزبانی را در مدیریت جمعیت یاری کنند. مرزبانان مستقر در گیت‌ها آماده پاسخگویی و خدمت‌رسانی همه‌جانبه هستند و خود را خادمان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) می‌دانند.