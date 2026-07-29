به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مدینه‌نگاه صبح چهارشنبه در مجمع عالی جهادگران کشور با تشریح اقدامات گروه‌های جهادی در جریان جنگ تحمیلی اخیر و همچنین خدمات ارائه‌شده به زائران، از بازسازی ۳۶ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده خبر داد و اظهار کرد: این واحدهای مسکونی با مشارکت گروه‌های جهادی سراسر کشور مرمت و بازسازی شده‌اند.

به گفته وی، بخش عمده این عملیات در تهران بزرگ انجام گرفته و پس از آن نیز شهرهای اصفهان، قم و دیگر مناطق آسیب‌دیده در اولویت بازسازی قرار داشته‌اند.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در مناطق آسیب‌دیده افزود: علاوه بر بازسازی منازل، حدود ۵ هزار نیروی خدمت‌رسان جهادی در این مناطق مستقر شدند و برای خانواده‌هایی که در پی حملات اخیر محل اسکان خود را از دست داده بودند، خدمات اسکان و پذیرایی را از چند روز تا حدود دو ماه به‌صورت مستمر ارائه کردند.

مدیر حرکت جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی جهادگران در مراسم تشییع شهدا گفت: همزمان با برگزاری این مراسم، ۵ هزار موکب جهادی در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی برپا شد و خدمات گسترده‌ای در حوزه اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از زائران و شرکت‌کنندگان ارائه داد.

به گفته وی، حضور فعال گروه‌های جهادی در این مراسم، جلوه‌ای از آمادگی آنان برای خدمت در عرصه‌های مختلف بود.

مدینه‌نگاه با بیان اینکه فعالیت‌های جهادی در ایام اربعین حسینی نیز با قوت ادامه دارد، اظهار کرد: در مرزهای مهران، خسروی، شلمچه و چذابه مواکب جهادی برای ارائه خدمات به زائران راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در مسیرهای منتهی به استان‌های ایلام و کرمانشاه و همچنین در استان همدان و محورهای منتهی به مرزهای غربی، گروه‌های جهادی به‌صورت گسترده در حال خدمت‌رسانی به زائران اربعین هستند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای جهادی، تلاش‌های نیروهای جهادی در عرصه‌های مختلف را نمونه‌ای از روحیه خدمت بی‌منت دانست و تأکید کرد: حضور مستمر جهادگران در شرایط سخت و بحرانی، بیانگر عزم و آمادگی این نیروها برای پاسخگویی به نیازهای مردم در هر شرایطی است.