محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال گسترده زائران اربعین از مرز بینالمللی خسروی، اظهار کرد: با وجود افزایش چشمگیر ورود زائران، تاکنون تنها ۳۵ درصد ظرفیت پارکینگهای پیشبینیشده در شهرستان قصرشیرین برای خدمترسانی به زائران تکمیل شده و همچنان ظرفیت مناسبی برای پذیرش خودروها وجود دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از پارکینگهای نزدیک جاده برکت به دلیل استقبال بیشتر زائران تکمیل شدهاند، افزود: این موضوع به معنای تکمیل ظرفیت پارکینگهای مرز خسروی نیست، چرا که در مجموع تنها حدود ۳۵ درصد از ظرفیت پارکینگهای آمادهشده مورد استفاده قرار گرفته و فضای کافی برای استقرار خودروهای زائران همچنان در دسترس است.
فرماندار قصرشیرین با تأکید بر آمادگی کامل زیرساختهای شهرستان برای میزبانی از زائران اربعین، تصریح کرد: هیچگونه دغدغهای در زمینه پارک خودروها وجود ندارد و تمامی تمهیدات لازم برای هدایت خودروها به پارکینگهای پیشبینیشده اندیشیده شده است.
شفیعی همچنین با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرز خسروی، گفت: خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده و مدیریت مناسب تردد، هیچگونه گره ترافیکی در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی خسروی وجود ندارد و تردد زائران بهصورت روان در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی و عوامل راهنمایی و رانندگی بهصورت مستمر در مسیرهای منتهی به مرز مستقر هستند تا زائران بدون معطلی و در کوتاهترین زمان ممکن وارد پایانه مرزی خسروی شوند و سفر خود را با آرامش ادامه دهند.
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