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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۵

عاملان کلاهبرداری اینترنتی در دورود دستگیر شدند

عاملان کلاهبرداری اینترنتی در دورود دستگیر شدند

دورود - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: عاملان کلاهبرداری اینترنتی در دورود دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان دورود و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی، بررسی‌های همه‌جانبه و بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و پلیسی، موفق شدند ۱۰ نفر از عاملان این پرونده را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، آنان را دستگیر کنند.

متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۳۰ فقره کلاهبرداری اینترنتی و سایر جرائم سایبری اعتراف کردند. همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده، مبلغ ۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال از وجوه برداشت‌شده از حساب شکات، پس از طی مراحل قانونی، به مال‌باختگان بازگردانده شد.

هشدار به مجرمان سایبری: پلیس فتا با رصد مستمر فضای مجازی و بهره‌گیری از تجهیزات و روش‌های نوین کشف جرم، هرگونه فعالیت مجرمانه در بستر اینترنت را با قاطعیت شناسایی، پیگیری و با عاملان آن برابر قانون برخورد خواهد کرد. مجرمان سایبری بدانند هیچ اقدامی در فضای مجازی از دید پلیس پنهان نخواهد ماند.

کد مطلب 6903420

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