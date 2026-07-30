توقیف محموله ۱۰ تنی آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو، مقدار ۱۰ تن آرد فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع کشف، خودرو به پارکینگ دلالت، دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس با تأکید بر اینکه پلیس با تمام توان با مفسدان اقتصادی و افرادی فرصت‌طلب مقابله خواهد کرد، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.