  1. استانها
  2. لرستان
۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۲

توقیف محموله ۱۰ تنی آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

توقیف محموله ۱۰ تنی آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

کوهدشت - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف محموله ۱۰ تنی آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو، مقدار ۱۰ تن آرد فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع کشف، خودرو به پارکینگ دلالت، دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس با تأکید بر اینکه پلیس با تمام توان با مفسدان اقتصادی و افرادی فرصت‌طلب مقابله خواهد کرد، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6903419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها