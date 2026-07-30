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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۰

دستگیری عامل تیراندازی منجر به مجروحیت در خرم‌آباد

دستگیری عامل تیراندازی منجر به مجروحیت در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری عامل تیراندازی منجر به مجروحیت در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تعاقب درگیری فردی، منجر به تیراندازی و مجروح شدن یک نفر در شهرستان خرم‌آباد، شناسایی و دستگیری عامل این حادثه به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق شدند عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

پلیس با تأکید بر اینکه برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6903416

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