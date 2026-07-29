باید به سمت ایجاد «موزه مطبوعات» در همدان حرکت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از پوستر همایش ملی تاریخ مطبوعات محلی ایران با اشاره به جایگاه رسانهها در تحولات تاریخی کشور اظهار کرد: نشریات در دورههای مختلف، متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی، کارکردها و ارزشهای متفاوتی داشتهاند و پس از دوره قاجار فضای مطبوعات بیش از گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی، رقابتها و اختلافات جناحی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد مطبوعات دستخوش تغییرات اساسی شد، افزود: در این دوره در کنار پرداختن به مسائل سیاسی، توجه به موضوعات فرهنگی، اجتماعی و هویتی نیز به شکل گستردهتری در دستور کار رسانهها قرار گرفت و این امر به تنوع محتوایی و تقویت نقش فرهنگی مطبوعات انجامید.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به وضعیت نشریات در چند دهه اخیر گفت: از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰ نشریه در استان همدان فعالیت داشتند و ادبیات و محتوای این نشریات نیز متناسب با نیازهای جامعه تغییر کرده بهگونهای که امروز رویکردهای فرهنگی، آموزشی و دانشگاهی در رسانههای مکتوب پررنگتر شده است.
فروتن با اشاره به شکلگیری خانه مطبوعات و حرکت رسانهها به سمت تخصصی شدن تصریح کرد: در سالهای گذشته تلاشهایی در راستای ارتقای حرفهایگری و انسجام در جامعه رسانهای استان انجام شده اما از سوی دیگر گسترش ابزارهای نوین ارتباطی و توسعه فضای مجازی موجب کاهش استقبال از رسانههای مکتوب شده است و این موضوع به یکی از چالشهای جدی حوزه رسانه تبدیل شده که نیازمند برنامهریزی، بازنگری و اتخاذ راهکارهای موثر است.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ و ثبت میراث رسانهای استان خاطرنشان کرد: باید به سمت ایجاد «موزه مطبوعات» حرکت کنیم تا اسناد، دیدگاهها، روایتها و دادههای ارزشمند رسانهای استان برای آیندگان حفظ و منتقل شود و تاریخ رسانهای همدان بهصورت علمی و مستند در دسترس پژوهشگران، اهالی فرهنگ و نسلهای آینده قرار گیرد.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان بر ضرورت نگاه حرفهای به رسانهها تاکید کرد و گفت: تقویت استانداردهای حرفهای در عرصه مطبوعات و رسانه، هم در بعد محتوا و هم در بعد ساختار و مدیریت، ضرورتی است که میتواند به افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت تولیدات رسانهای و حفظ جایگاه مطبوعات در فضای ارتباطی امروز کمک کند.
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