به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور و اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات اصفهان با استاندار اصفهان که پیش از ظهر جمعه برگزار شد، فرصتی برای بررسی مهم‌ترین مسائل حوزه رسانه، نقش خبرنگاران در شرایط حساس کشور و همچنین مطالبات صنفی فعالان رسانه‌ای بود؛ نشستی که در آن از یک سو بر جایگاه رسانه در تقویت انسجام ملی و مقابله با جنگ روایت‌ها تأکید شد و از سوی دیگر، مشکلات و دغدغه‌های رسانه‌های استان، از حمایت‌های معیشتی گرفته تا ضرورت تقویت زیرساخت‌های حرفه‌ای، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در این نشست، رسانه را یکی از مهم‌ترین ارکان شکل‌دهنده افکار عمومی و سرمایه اجتماعی دانست و گفت: در شرایط امروز، مسئولیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بیش از هر زمان دیگری سنگین است؛ چرا که روایت درست واقعیت‌ها می‌تواند امید اجتماعی را افزایش دهد و در برابر جریان‌های تحریف و عملیات روانی دشمن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

رسانه؛ مهم‌ترین ابزار نبرد در جنگ روایت‌ها

استاندار اصفهان با اشاره به شرایط حساس کشور، افزود: امروز جنگ‌ها تنها در میدان‌های نظامی رقم نمی‌خورند، بلکه بخش مهمی از تقابل‌ها در عرصه افکار عمومی و جنگ روایت‌ها جریان دارد؛ از این رو رسانه‌ها به عنوان مهم‌ترین مرجع شکل‌دهنده افکار عمومی، وظیفه‌ای فراتر از اطلاع‌رسانی صرف بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران می‌توانند با تولید روایت‌های دقیق، مستند و مسئولانه، سرمایه اجتماعی را تقویت کنند، گفت: انعکاس درست واقعیت‌ها، امیدآفرینی، مقابله با شایعات و تبیین دستاوردهای کشور، از مهم‌ترین مسئولیت‌های رسانه‌ها در شرایط کنونی است.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: روایت رسانه‌ای نباید تنها بر مشکلات متمرکز باشد، بلکه لازم است ظرفیت‌های بزرگ کشور، توانمندی‌های ملی، ایثار مردم و موفقیت‌های حاصل‌شده نیز به همان اندازه برای افکار عمومی بازگو شود تا جامعه بتواند تصویری واقعی از شرایط کشور دریافت کند.

وی افزود: رسانه‌های حرفه‌ای با حفظ استقلال، صداقت و مسئولیت‌پذیری می‌توانند میان مردم و حاکمیت پل ارتباطی ایجاد کنند و نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی داشته باشند.

اصفهان؛ استانی با ظرفیت‌های بزرگ و روایت‌های ناگفته

استاندار اصفهان بخش مهمی از سخنان خود را به جایگاه استان اصفهان اختصاص داد و گفت: اصفهان علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های بزرگ صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و گردشگری، در یک سال گذشته نیز آسیب‌های قابل توجهی را تجربه کرده است؛ اما بسیاری از این واقعیت‌ها آن‌گونه که باید در سطح ملی بازتاب پیدا نکرده‌اند.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنایع و زیرساخت‌های استان در جریان رخدادهای اخیر اظهار داشت: اصفهان در برخی حوادث، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، متحمل خسارت‌هایی شد که آثار اقتصادی آن با برخی استان‌های بزرگ کشور برابری می‌کند، اما این آسیب‌ها کمتر در فضای رسانه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفت.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: روایت درست این واقعیت‌ها صرفاً یک مطالبه استانی نیست، بلکه ضرورتی ملی به شمار می‌رود؛ زیرا تصمیم‌گیران کشور زمانی می‌توانند درباره حمایت‌ها و برنامه‌های جبرانی تصمیم بگیرند که ابعاد واقعی خسارت‌ها و ظرفیت‌های استان به درستی برای افکار عمومی و مسئولان تبیین شود.

وی همچنین با اشاره به نقش اصفهان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و توسعه کشور خاطرنشان کرد: این استان همواره یکی از ستون‌های اصلی پیشرفت ایران بوده و امروز نیز شایسته است که نقش آن در حوزه صنعت، اقتصاد، فناوری، فرهنگ و ایثار، با روایتی دقیق و منصفانه در سطح ملی بازتاب یابد.

خانه مطبوعات؛ خانه همه خبرنگاران باشد

یکی از محورهای مهم سخنان استاندار اصفهان، تأکید بر تقویت جایگاه خانه مطبوعات به عنوان نهادی فراگیر برای تمامی فعالان رسانه‌ای بود. جمالی‌نژاد با بیان اینکه خانه مطبوعات نباید محدود به گروه یا جریان خاصی باشد، اظهار کرد: این مجموعه باید مأمنی برای همه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، مدیران مسئول و فعالان رسانه‌ای باشد؛ جایی که همه اعضای خانواده رسانه، فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها، احساس امنیت، آرامش و تعلق خاطر داشته باشند.

وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی اعضای خانه مطبوعات استان اصفهان، از برگزاری نشست‌های متعدد با نمایندگان رسانه‌ها خبر داد و گفت: مسائل و مطالبات اصحاب رسانه به‌صورت دقیق بررسی شده و مقرر شده است بسته‌ای جامع از حمایت‌ها در حوزه‌هایی همچون مسکن، آموزش، معیشت، رفاه و سایر نیازهای صنفی تدوین شود تا بخشی از دغدغه‌های فعالان رسانه‌ای کاهش یابد.

استاندار اصفهان، خبرنگاران این استان را نیروهایی متعهد، کم‌توقع، حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیر توصیف کرد و افزود: رسانه‌های اصفهان همواره در بزنگاه‌های مختلف در کنار مردم و نظام بوده‌اند و این سرمایه ارزشمند باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت همدلی میان اهالی رسانه خاطرنشان کرد: اختلاف‌نظر و تفاوت سلیقه در هر مجموعه‌ای طبیعی است، اما هنر مدیریت، ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، تعامل و هم‌افزایی است. خانه مطبوعات باید همانند یک خانواده، همه اعضای خود را زیر چتر حمایت قرار دهد و اجازه ندهد هیچ خبرنگاری احساس دوری یا بی‌پناهی کند.

ضرورت بازخوانی جایگاه اصفهان در حافظه ملی

استاندار اصفهان در ادامه با مرور نقش تاریخی این استان در دفاع مقدس و رخدادهای سال‌های اخیر، بر ضرورت بازخوانی جایگاه اصفهان در حافظه ملی تأکید کرد.

وی گفت: اگرچه اصفهان در دوران دفاع مقدس در خط مقدم جغرافیایی جنگ قرار نداشت، اما با تقدیم بیشترین تعداد شهدا، یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در دفاع از کشور ایفا کرد. رزمندگان اصفهانی در جبهه‌های جنوب، غرب و شمال‌غرب حضوری مؤثر داشتند و نام فرماندهانی همچون شهید حسین خرازی، حاج احمد کاظمی، شهید محمدرضا زاهدی و شهید محسن حججی، بخشی از سرمایه‌های مشترک ملت ایران است.

جمالی‌نژاد با اشاره به تجربه مدیریت بحران‌های مختلف کشور از جمله سیل، زلزله و حوادث طبیعی، گفت: در همه این رخدادها، روحیه همدلی ملی عامل اصلی عبور از بحران‌ها بوده است و امروز نیز کشور بیش از هر زمان دیگری به همین سرمایه اجتماعی نیاز دارد.

او سپس با اشاره به خسارت‌های وارد شده به استان در یک سال گذشته، تصریح کرد: اصفهان در جریان حملات اخیر و آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ، هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است؛ اما این واقعیت کمتر در سطح ملی روایت شده و همین موضوع موجب شده بخشی از نیازهای استان آن‌گونه که باید دیده نشود.

استاندار اصفهان تأکید کرد: روایت این آسیب‌ها به معنای گلایه نیست، بلکه تلاشی برای تبیین واقعیت‌ها و جلب توجه تصمیم‌گیران به ضرورت حمایت از استانی است که بخش مهمی از اقتصاد، صنعت و تولید کشور بر دوش آن قرار دارد.

رسانه‌ به اندازه سایر بخش‌ها نیازمند حمایت است

در ادامه این نشست، پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات با اشاره به شرایط ویژه کشور، رسانه را یکی از سه ضلع اصلی مدیریت جنگ دانست و گفت: همان‌گونه که نیروهای مسلح در میدان نظامی و دستگاه دیپلماسی در عرصه سیاسی نقش‌آفرینی می‌کنند، رسانه نیز مسئولیت هدایت افکار عمومی، افزایش تاب‌آوری جامعه و مقابله با عملیات روانی دشمن را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها در شرایط بحرانی مسئولیت مضاعفی بر دوش دارند، افزود: خبرنگاران علاوه بر تولید محتوای دقیق و جلوگیری از انتشار شایعات، خود نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ از محدودیت‌های زیرساختی و اختلال در دسترسی به بسترهای ارتباطی گرفته تا افزایش هزینه‌های تولید محتوا، گرانی کاغذ، مشکلات بیمه‌ای و فشارهای اقتصادی که ادامه فعالیت بسیاری از رسانه‌های محلی را دشوار کرده است.

پاک‌آیین با اشاره به ظرفیت بالای رسانه‌های اصفهان، پیشنهاد تشکیل بسته حمایتی ویژه برای رسانه‌های استان را مطرح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ، ایجاد صندوق حمایت از رسانه‌ها، پرداخت تسهیلات کم‌بهره، حمایت از بیمه خبرنگاران، تأمین بخشی از هزینه‌های تولید محتوا و کمک به رسانه‌های آسیب‌دیده، می‌تواند نقش مهمی در حفظ پویایی رسانه‌های محلی ایفا کند.

وی تأکید کرد: حمایت از رسانه، یک مطالبه صرفاً صنفی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای تقویت حکمرانی، افزایش اعتماد عمومی و حفظ انسجام اجتماعی در شرایط حساس کشور محسوب می‌شود.

رسانه‌های مسئول، پشتوانه سرمایه اجتماعی و امنیت روانی جامعه

افشار پرویز بابادی، رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور نیز در این نشست با قدردانی از میزبانی استاندار اصفهان، این استان را یکی از قطب‌های اصلی رسانه‌ای کشور توصیف کرد و گفت: خانه مطبوعات اصفهان از قدیمی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین خانه‌های مطبوعات کشور است و همواره در عرصه فعالیت‌های صنفی، آموزشی و رسانه‌ای پیشگام بوده است.

وی افزود: شناخت دقیق استاندار اصفهان از فضای رسانه و دغدغه‌های خبرنگاران، فرصت ارزشمندی برای توسعه این حوزه در استان ایجاد کرده است و انتظار می‌رود این نگاه، به تقویت هرچه بیشتر زیرساخت‌های رسانه‌ای و حل مشکلات صنفی خبرنگاران منجر شود.

بابادی همچنین با اشاره به بازدید اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور از گلستان شهدای اصفهان، گفت: این بازدید بار دیگر نشان داد که اصفهان چه سهم بزرگی در دفاع از تمامیت ارضی ایران داشته است. نام بسیاری از شهدای این استان با مناطقی چون شلمچه، خرمشهر، آبادان، دزفول و دیگر جبهه‌های دفاع مقدس گره خورده و این موضوع بیانگر نقش ملی اصفهان در دفاع از کشور است.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که امروز همه استان‌های کشور در کنار یکدیگر برای عبور از شرایط حساس تلاش می‌کنند، رسانه‌ها نیز باید با روایت واقعیت‌ها، تقویت همبستگی ملی و ترویج فرهنگ همدلی، نقش خود را در حفظ انسجام اجتماعی ایفا کنند.

اصفهان؛ الگویی برای ساماندهی و توانمندسازی رسانه‌ها

محمدرضا شواخی زواره، مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان در ادامه این نشست گزارشی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این مجموعه ارائه کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته، با حمایت استاندار و همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه‌های متعددی برای ارتقای جایگاه رسانه‌های استان اجرا شده است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای خبرنگاران اظهار کرد: آموزش حرفه‌ای، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خانه مطبوعات است و در همین راستا دوره تخصصی «خبرنویسی شناختی» با استقبال گسترده خبرنگاران برگزار شد. همچنین برنامه‌ریزی شده است آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، اقتصاد، صنعت، انرژی، هوش مصنوعی و سایر حوزه‌های تخصصی نیز ادامه یابد تا خبرنگاران بتوانند متناسب با حوزه فعالیت خود، مهارت‌های حرفه‌ای بیشتری کسب کنند.

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان، تشکیل بانک جامع اطلاعات خبرنگاران، تدوین نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای، راه‌اندازی سامانه مدیریت نشست‌های خبری، توسعه آموزش‌های کاربردی و برنامه‌ریزی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار را از دیگر اقدامات این مجموعه عنوان کرد.

شواخی زواره همچنین به پیگیری مطالبات صنفی خبرنگاران اشاره کرد و گفت: با حمایت استاندار اصفهان، موضوع مسکن خبرنگاران وارد مرحله اجرایی شده و بخش قابل توجهی از متقاضیان به نتیجه رسیده‌اند. سایر پرونده‌ها نیز در دست بررسی است تا این مطالبه چندین ساله فعالان رسانه‌ای استان به سرانجام برسد.

وی از تشکیل «اتاق خبر» در استانداری اصفهان همزمان با آغاز جنگ ۱۲ روزه به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در حوزه اطلاع‌رسانی یاد کرد و افزود: حضور مستمر استاندار در این اتاق خبر و ارتباط مستقیم با خبرنگاران، موجب شد اطلاع‌رسانی در آن مقطع با هماهنگی، سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

در پایان این نشست از پرتال جدید خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان و سامانه نشست های خبری رونمایی شد. همچنین کارت عضویت افتخاری خانه مطبوعات کشور به استاندار اصفهان اهدا شد. هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور از ساختمان استانداری اصفهان نیز که در جنگ رمضان مورد هجوم دشمن قرار گرفت نیز بازدید کردند.