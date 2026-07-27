فیلم کوتاه «قایم با شَک» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با رونمایی از پوستر فیلم کوتاه «قایم با شَک»، تازه‌ترین محصول کمپانی بین‌المللی کیمیا آرت، به نویسندگی و کارگردانی محمد ذوالفقاری و سپهر ولی و تهیه‌کنندگی امیر خطیبی، این فیلم آماده پخش و حضور در جشنواره‌های بین‌المللی شد.

«قایم با شَک» فیلمی روان‌شناختی است که با تمرکز بر مفاهیم حقیقت، تردید و ادراک، روایتی متفاوت از تقابل ذهن و واقعیت را به تصویر می‌کشد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «مادربزرگی که اصرار دارد پرستارش رازی را پنهان کرده است، در میان بی‌اعتمادی اطرافیانش می‌کوشد حقیقت را ثابت کند؛ اما هرچه پیش‌تر می‌رود، مرز میان واقعیت و تردید مبهم‌تر می‌شود و ...»

ماهرخ رفیع‌زاده، پردیس شیروانی و هانا احمدی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل فیلم کوتاه «قایم با شَک» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حامد دین‌محمدی، تدوین: هادی تیمورزاده، صداگذار، طراحی و ترکیب صدا: حامد حسین‌زاده، تدوین صدا: مطهره روحی‌نیا، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، جلوه‌های ویژه بصری (VFX): تهمینه اذکاری، آهنگساز: بنیامین وزیر و گروه «چرخِ»، طراحان صحنه: محمد ذوالفقاری و سپهر ولی، طراح و مجری گریم: فاطمه محمدی، طراح لباس: نگین رادفر، طراح پوستر: علیرضا محمدیان، مدیر صحنه: فاطمه بندار، مدیر تولید: ابوالفضل خانی، برنامه‌ریز: رها طلایی، دستیار اول کارگردان: آیسا همامی، دستیار تهیه‌کننده: باران برومند، منشی صحنه: سودا غضنفریان، دستیار اول فیلمبرداری: محمدرضا قادری‌نسب، دستیار صحنه: امیرعلی رازقی، دستیار تولید: عارف حبیبی، دستیار نور: هادی موحدی، دستیار تدوین: سید محمد اجاقی، گروه فنی: علی تصدی و علی سوری، تراولینگ: عباس عطائی، سینه‌موبیل: محمود جعفری، مدیر تدارکات: محمدعلی صادقی، عکاس صحنه: باران برومند، عکاس و فیلمبرداران پشت صحنه: فاطمه بندار و ملینا ذوالفقاری، مشاور رسانه و مطبوعات: علی کیهانی، مترجم: سپیده خلیلی و پشتیبانی فنی: لنز ایران (ارجمند).