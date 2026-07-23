به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ایام اربعین حسینی کارگاه تخصصی آموزش رسانه‌ای اربعین با عنوان «قرار روایت» عصر پنجشنبه به همت قرارگاه مردمی رسانه‌ای «به وقت اربعین» و با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، خانه مطبوعات استان و حوزه هنری انقلاب اسلامی قم با حضور جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.

این رویداد آموزشی با هدف توانمندسازی خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای برای پوشش حرفه‌ای راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، در سالن اجتماعات مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی قم برگزار شد.

در نخستین بخش این کارگاه، محمدحسین رضایی در موضوع «روایتی نو در پیاده‌روی اربعین» به تبیین محورهایی همچون «اربعین در امتداد خیابان»، «نماد خون‌خواهی امام در اربعین ۱۴۴۸» و «اربعین از منظر شعار مثلی لا یبایع مثله» پرداخت.

در ادامه، امیر حسامی‌نژاد با ارائه مباحث تخصصی درباره «جغرافیای تولید محتوای رسانه‌ای در مسیر پیاده‌روی اربعین»، تجربیات میدانی خود را در زمینه عکاسی و روایت تصویری این رویداد جهانی با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشت.

همچنین محسن صابری در بخش پایانی این برنامه، کارگاه «راویان اربعین» را با محوریت هنر روایتگری تصویری و ولاگ‌سازی با تلفن همراه برگزار کرد و شیوه‌های تولید محتوای خلاقانه برای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را آموزش داد.

اربعین، فرصت بازنمایی روایت مقاومت و پیوند عاطفی ملت‌های ایران و عراق

حسین رضایی فعال رسانه ای در این نشست با اشاره به تحولات اخیر در فضای اجتماعی عراق اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، همگرایی میان مردم عراق و جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته تقویت شده و این موضوع در مواکب، هیئت‌ها و مراسم اربعین به‌خوبی قابل مشاهده است.

وی افزود: بسیاری از مردم عراق رهبر شهید را با عناوینی همچون «پدر امت» و «رهبر امت» یاد می‌کنند و این نگاه در میان بدنه مردمی و عشایر عراقی به‌صورت گسترده وجود دارد و نباید فضای اجتماعی عراق را صرفاً با دسته‌بندی‌های سیاسی تحلیل کرد.

وی با بیان اینکه جریان اربعین به مرور بسیاری از نگاه‌های تفرقه‌آفرین را به حاشیه رانده است، ادامه داد: امروز محور اصلی این اجتماع عظیم، وحدت حول محور امام حسین (ع) و ارزش‌های مقاومت است و بسیاری از جریان‌هایی که در گذشته حضور پررنگ‌تری داشتند، اکنون نقش محدودی در مسیر پیاده‌روی اربعین دارند.

رضایی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید مفاهیمی همچون عزت، ایستادگی و خون‌خواهی را محور روایت‌های خود قرار دهند، تصریح کرد: عشایر و موکب‌داران عراقی که در تحولات اخیر شهید تقدیم کرده‌اند، ظرفیت ارزشمندی برای تولید روایت‌های مشترک میان شهدای ایران و عراق به شمار می‌روند.

وی خاطرنشان کرد: انعکاس حضور زائران کشورهای مختلف و بازتاب ارادت آنان به رهبر شهید و محور مقاومت، می‌تواند روایت رسانه‌ای اربعین را غنی‌تر کند و تصویر دقیق‌تری از همبستگی شیعیان جهان ارائه دهد.

رضایی با اشاره به ارادت ویژه عشایر عراقی نسبت به رهبر شهید گفت: برخی عشایر در جریان انتقال پیکر ایشان خواستار عبور کاروان تشییع از مناطق خود بودند و این میزان علاقه و احترام، ظرفیت مهمی برای روایت‌های رسانه‌ای ماندگار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: روایت این جلوه‌های مردمی و گفت‌وگو با سران عشایر و موکب‌داران می‌تواند ابعاد کمتر دیده‌شده اربعین را برای مخاطبان آشکار کند و پیوند تاریخی ملت‌های ایران و عراق را به نمایش بگذارد.

این فعال رسانه‌ای همچنین با اشاره به نقش عکاسان خبری در ثبت لحظات ماندگار اظهار کرد: ثبت تصاویر اثرگذار از نمادهای مقاومت، رجزخوانی‌ها و آیین‌های مردمی نیازمند حضور حرفه‌ای و نگاه روایت‌محور در صحنه است.

وی در پایان تأکید کرد: اربعین امسال فرصت مناسبی برای بازنمایی مفاهیم مقاومت، خون‌خواهی، وحدت امت اسلامی و ارادت مردم عراق به رهبر شهید است و خبرنگاران و مستندسازان باید از این ظرفیت برای تولید روایت‌های ماندگار بهره بگیرند.

اربعین میدان روایت‌گری تصویری است



امیرحسامی‌نژاد عکاس خبری و از فعالان رسانه ای اربعین نیز در این نشست با اشاره به تجربه سال‌ها حضور رسانه‌ای در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: عکاسی در این رویداد تنها به ثبت یک تصویر شاخص محدود نمی‌شود، بلکه عکاس باید با برنامه‌ریزی، شناخت مسیر و مدیریت زمان، مجموعه‌ای از روایت‌های تصویری ماندگار را ثبت کند.

وی افزود: شرایط میدانی اربعین به‌صورت مداوم در حال تغییر است و نور، حرکت جمعیت و رخدادهای مختلف باعث می‌شود عکاس همواره آماده جابه‌جایی و استفاده از فرصت‌های تازه برای ثبت سوژه‌های ارزشمند باشد.

حسامی‌نژاد با بیان اینکه مأموریت عکاس رسانه‌ای با سفر زیارتی تفاوت دارد، تصریح کرد: عکاس وظیفه دارد صحنه‌هایی را ثبت کند که میلیون‌ها نفر امکان مشاهده مستقیم آن را ندارند و از این طریق عظمت راهپیمایی اربعین را به مخاطبان منتقل کند.

وی ادامه داد: تفاوت عکاسی حرفه‌ای با ثبت تصاویر معمولی، در داشتن نگاه روایت‌محور است و هر عکس باید بخشی از یک داستان بزرگ را روایت کند، نه اینکه صرفاً یک قاب زیبا باشد.

این عکاس خبری با تأکید بر اهمیت شناخت جغرافیای عراق گفت: مسیرهای منتهی به کربلا تنها به نجف محدود نیست و عکاسان باید با شناخت دقیق مسیرها و زمان‌بندی مناسب، از ظرفیت‌های متنوع این رویداد برای تولید آثار متفاوت بهره ببرند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از سوژه‌های ارزشمند اربعین در دل موکب‌ها، زندگی مردم عراق، فرهنگ میزبانی و روایت‌های کمتر دیده‌شده نهفته است و پرداختن به این خورده‌روایت‌ها می‌تواند آثار ماندگارتری خلق کند.

حسامی‌نژاد در پایان تأکید کرد: موفقیت در عکاسی اربعین حاصل برنامه‌ریزی، تجربه، صبر و نگاه خلاقانه است و عکاس زمانی به رسالت حرفه‌ای خود عمل کرده که بتواند از دل این اجتماع عظیم، روایت‌هایی ماندگار برای تاریخ به یادگار بگذارد.