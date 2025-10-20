  1. استانها
  2. یزد
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

معاون استاندار یزد: سفرای کشورهای عضو «آسه‌آن» میهمان یزد می‌شوند

یزد- معاون استاندار یزد از حضور سفرای کشورهای عضو «آسه‌آن» در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی با تأکید بر اولویت دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم، از حضور فعال سفرا و رایزنان کشورهای مختلف در استان خبر داد و اعلام کرد که یزد از ابتدای آبان ماه، میزبان سفرای کشورهای عضو «آسه‌آن» خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد با اشاره به روند رو به رشد حضور نمایندگان خارجی در استان، بیان داشت: در ادامه تقویت دیپلماسی استانی، اخیراً شاهد بازدید سفرای سه کشور اروپایی از یزد بوده‌ایم و همچنین سفرای کشورهای عضو آسه‌آن نیز از اول تا سوم آبان ماه سال جاری، میهمان فرهنگ و تمدن این استان خواهند بود.

وی، سیاست کلی دولت چهاردهم را که در سایه رهبری مقام معظم رهبری پیگیری می‌شود، مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی و استانی عنوان کرد و افزود: هدف ما، تدوین یک سند اجرایی و برنامه مدون است تا بتوانیم حداکثر بهره‌وری را از ظرفیت‌های موجود در روابط بین‌الملل کسب نمائیم.

معاون استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید در تمامی رویدادها و تعاملات بین‌المللی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان یزد را به خوبی و شایستگی به نمایش بگذاریم و یزد را به عنوان شهری مهمان‌نواز، تاریخی و صاحب فرهنگ غنی به جامعه بین‌الملل معرفی کنیم.

