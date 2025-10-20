به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی با تأکید بر اولویت دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم، از حضور فعال سفرا و رایزنان کشورهای مختلف در استان خبر داد و اعلام کرد که یزد از ابتدای آبان ماه، میزبان سفرای کشورهای عضو «آسه‌آن» خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد با اشاره به روند رو به رشد حضور نمایندگان خارجی در استان، بیان داشت: در ادامه تقویت دیپلماسی استانی، اخیراً شاهد بازدید سفرای سه کشور اروپایی از یزد بوده‌ایم و همچنین سفرای کشورهای عضو آسه‌آن نیز از اول تا سوم آبان ماه سال جاری، میهمان فرهنگ و تمدن این استان خواهند بود.

وی، سیاست کلی دولت چهاردهم را که در سایه رهبری مقام معظم رهبری پیگیری می‌شود، مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی و استانی عنوان کرد و افزود: هدف ما، تدوین یک سند اجرایی و برنامه مدون است تا بتوانیم حداکثر بهره‌وری را از ظرفیت‌های موجود در روابط بین‌الملل کسب نمائیم.

معاون استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید در تمامی رویدادها و تعاملات بین‌المللی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان یزد را به خوبی و شایستگی به نمایش بگذاریم و یزد را به عنوان شهری مهمان‌نواز، تاریخی و صاحب فرهنگ غنی به جامعه بین‌الملل معرفی کنیم.