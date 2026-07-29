به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل منطقه کوهستانی و روستای جهاننما اظهار کرد: مشکلات و مطالبات مردم جهاننما باید با نگاه عملیاتی و رعایت الزامات زیستمحیطی پیگیری شود.
وی با اشاره به بازدید اخیر استاندار از منطقه جهاننما افزود: در جریان این بازدید، مسائل و دغدغههای اهالی منطقه بهصورت مستقیم بررسی و پس از گفتگو با مردم، دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.
وی افزود: بر همین اساس نشست هماهنگی با حضور فرماندار کردکوی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد تا راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات موجود در این منطقه بررسی و اقدامات لازم برای تحقق مطالبات مردم دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست گفت: تأمین آب آشامیدنی پایدار از طریق ساماندهی چشمه روستا و افزایش ظرفیت مخزن ذخیره آب، از جمله اولویتهای مطرحشده بود که شرکت آب و فاضلاب استان موظف به پیگیری آن شد.
مهیائی ادامه داد: تکمیل ساختمان و تجهیز خانه بهداشت جهاننما با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت، پیگیری نصب دکل مخابراتی برای بهبود پوشش ارتباطی، برقرسانی و بازنگری طرح هادی روستا از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.
وی تأکید کرد: بازنگری طرح هادی جهاننما باید با رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی انجام شود تا ضمن پاسخگویی به نیازهای مردم، از ساختوسازهای غیرمجاز و آسیب به طبیعت منطقه جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: منطقه کوهستانی جهاننما بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم طبیعی و گردشگری استان، نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است و رفع مشکلات زیرساختی آن با جدیت دنبال خواهد شد.
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