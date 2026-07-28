به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین عصر سه‌شنبه در نشست صمیمی با نخبگان استان گلستان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه اظهار کرد: هدف از حضور در استان‌ها، شنیدن دغدغه‌های نخبگان و اصلاح فرآیندها برای استفاده بهتر از منابع و ظرفیت‌های موجود است تا ایده‌های علمی و فناورانه به مرحله اجرا برسد.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت علمی، اقتصادی و فناورانه گلستان افزود: بررسی شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد جایگاه استان در حوزه‌های مختلف به یکدیگر نزدیک است و گلستان در بخش اشتغال رتبه ۲۲ کشور، جذب سرمایه رتبه ۲۳، تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی رتبه ۲۱ و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز رتبه ۲۱ کشور را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۳ شرکت دانش‌بنیان در استان گلستان فعال هستند و درآمد حاصل از محصولات دانش‌بنیان این شرکت‌ها حدود ۶۲۸ میلیارد تومان اعلام شده که رتبه استان در این بخش نیز حدود رتبه ۲۲ کشور است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه دانشگاه‌های استان گفت: دانشگاه‌های گلستان نیز در حوزه تولیدات علمی و انتشارات پژوهشی جایگاه مناسبی دارند و نزدیکی این شاخص‌ها نشان می‌دهد که استان از ظرفیت علمی قابل توجهی برخوردار است که باید به حوزه اقتصاد و تولید متصل شود.

وی با اشاره به مزیت‌های ویژه گلستان اظهار کرد: این استان با برخورداری از منابع طبیعی، ظرفیت‌های کشاورزی، مرز و امکان ارتباط با کشورهای شمالی، دارای فرصت‌های ارزشمندی است که می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی و فناوری مورد استفاده قرار گیرد.

افشین با تأکید بر اهمیت فعال شدن هیئت‌های اندیشه‌ورز در استان‌ها گفت: فلسفه شکل‌گیری این هیئت‌ها، ایجاد ارتباط مستقیم میان نخبگان و دستگاه‌های اجرایی است تا ظرفیت علمی موجود در دانشگاه‌ها بتواند به حل مسائل واقعی جامعه کمک کند.

وی افزود: نخبگان در قالب این هیئت‌ها علاوه بر ارائه راهکارهای علمی، با محدودیت‌های اجرایی، فرآیندهای اداری و شرایط عملیاتی آشنا می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود پیشنهادهای ارائه‌شده قابلیت اجرایی بیشتری پیدا کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با استقبال از تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزه‌های مختلف استان گلستان اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند آب، کشاورزی، مزیت‌های منطقه‌ای و امنیت سایبری، ظرفیت‌های خوبی در استان وجود دارد و فعال شدن این گروه‌ها می‌تواند یک نقطه اتصال مؤثر میان بدنه نخبگانی و مدیریت اجرایی استان باشد.

وی همچنین از پیگیری برای حل موضوع مسکن نخبگان استان خبر داد و گفت: در بسیاری از استان‌ها این مسئله با همکاری دستگاه‌های مربوطه در حال حل شدن است و برای گلستان نیز با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی می‌توان این موضوع را دنبال کرد.

افشین با اشاره به درخواست استان برای ایجاد ساختمان بنیاد نخبگان گلستان نیز بیان کرد: در برخی استان‌ها ساختمان بنیاد نخبگان با همکاری دستگاه‌های اجرایی تأمین شده و امیدواریم این موضوع در گلستان نیز با حمایت مدیریت استان به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم کشور، شبکه آزمایشگاه‌های ملی است و استان‌ها باید تلاش کنند آزمایشگاه‌های خود را به این شبکه متصل کنند تا امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود و حمایت‌های لازم فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: در حال حاضر ۲۱ آزمایشگاه از استان گلستان به شبکه آزمایشگاهی کشور متصل هستند که بیشترین سهم مربوط به گرگان با ۱۶ آزمایشگاه است و شهرستان‌های علی‌آبادکتول و گنبدکاووس نیز در این شبکه حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: اتصال بیشتر آزمایشگاه‌های استان به این شبکه، علاوه بر امکان استفاده بهتر از تجهیزات، فرصت بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگران از حمایت‌ها و گرنت‌های مرتبط را فراهم می‌کند.

افشین با اشاره به ضرورت ارتباط واقعی میان دانشگاه و صنعت گفت: این ارتباط نباید صرفاً در قالب شعار مطرح شود، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که هر دو طرف احساس کنند از این همکاری منفعت کسب می‌کنند.

وی افزود: دانشگاه وظیفه تولید علم، ایجاد هسته‌های فناوری و پرورش ایده‌های اولیه را بر عهده دارد و نباید انتظار داشت دانشگاه مستقیماً وارد تولید انبوه محصول شود؛ بلکه باید اجزای مختلف زیست‌بوم فناوری به شکل درست در کنار هم قرار گیرند.

معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها باید در یک زنجیره هماهنگ فعالیت کنند تا ایده‌های علمی به محصول و ثروت تبدیل شود.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند نگاه اکوسیستمی است، گفت: باید نقش هر بخش در این زنجیره به‌درستی تعریف شود و همه اجزا برای تقویت تولید فناورانه و حل مسائل کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند.

افشین تأکید کرد: گلستان با برخورداری از ظرفیت‌های انسانی، علمی و طبیعی، می‌تواند یکی از استان‌های پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان باشد و معاونت علمی ریاست جمهوری آماده است در مسیر تقویت شرکت‌های فناور، حمایت از نخبگان و توسعه زیست‌بوم نوآوری استان همکاری کند.

زنجیره ایده تا ثروت در اقتصاد دانش‌بنیان گلستان باید تکمیل شود



معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ادامه نشست با نخبگان، دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری استان گلستان، بر ضرورت تکمیل زنجیره تبدیل ایده‌های علمی به محصولات فناورانه و اقتصادی تأکید کرد و گفت: مسیر دانش تا ثروت، نیازمند پیوند میان دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق‌های نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها و بازار است.



افشین اظهار کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا اساتید، پژوهشگران و نخبگان فعال در حوزه‌های مختلف شناسایی شوند و ایده‌های آنان با حمایت مجموعه‌هایی مانند صندوق‌های نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها به هسته‌های فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل شود.



وی افزود: یک ایده زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که از مرحله علمی عبور کرده، به فناوری تبدیل شود، سپس در قالب نوآوری توسعه یابد و در نهایت محصولی باشد که بازار آن را بپذیرد؛ بنابراین باید این زنجیره در زیست‌بوم فناوری کشور تقویت شود.



معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور اظهار کرد: انتظار از دانشگاه این نیست که به‌تنهایی همه مشکلات را حل کند، بلکه دانشگاه باید در یک اکوسیستم فعال قرار گیرد؛ اکوسیستمی که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآوری، پارک‌های فناوری، شتاب‌دهنده‌ها و بخش صنعت در کنار یکدیگر فعالیت کنند.



وی ادامه داد: بخش زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق کشور توسط دانش‌آموختگان دانشگاهی شکل گرفته‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد اگر ارتباط میان دانشگاه و زیست‌بوم فناوری درست برقرار شود، می‌توان ایده‌های علمی را به محصولات اثرگذار تبدیل کرد.



افشین با تأکید بر ضرورت نزدیکی شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری به دانشگاه‌ها گفت: یکی از دلایل شکل‌گیری شهرهای نوآوری این است که افراد متخصص در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ چراکه بسیاری از ایده‌های بزرگ از یک گفت‌وگو، یک ارتباط علمی و یک همکاری مشترک آغاز می‌شود.



وی همچنین پیشنهاد داد نشست‌های تخصصی میان نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی استان به‌صورت مستمر برگزار شود و گفت: بسیاری از مشکلات موجود ممکن است با یک جلسه مشترک و شنیدن مستقیم دغدغه‌ها قابل حل باشد.



معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور افزود: تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان استان با محوریت معاونت اقتصادی استانداری می‌تواند به تسهیل فرآیندها و رفع موانع پیش‌روی فعالان این حوزه کمک کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشور دانست و گفت: سرمایه انسانی ایران از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و تلاش معلمان، استادان دانشگاه و نظام آموزشی کشور، پشتوانه شکل‌گیری این توانمندی‌هاست.



افشین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت نخبگان اظهار کرد: باید شبکه‌ای میان تخصص‌های مختلف ایجاد شود تا توان علمی افراد در مسیر حل مسائل کشور به کار گرفته شود.



وی درباره حمایت از طرح‌های پژوهشی نیز گفت: بخشی از ظرفیت‌های حمایتی بنیادهای علمی کشور به دلیل کمبود درخواست‌ها در برخی استان‌ها به‌طور کامل استفاده نمی‌شود و استان‌ها باید با اطلاع‌رسانی، آموزش و هدایت پژوهشگران، زمینه بهره‌مندی بیشتر از این فرصت‌ها را فراهم کنند.



معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: در استان گلستان نیز تعداد طرح‌های مصوب پژوهشی در مقایسه با ظرفیت علمی استان هنوز می‌تواند افزایش یابد و دانشگاه‌ها باید با معرفی فراخوان‌ها و حمایت از پژوهشگران، سهم بیشتری از منابع علمی کشور جذب کنند.



وی با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه به پژوهش و تولید علم گفت: نباید علم را صرفاً با تعداد مقاله ارزیابی کرد؛ چراکه علم بنیادی، علوم پایه و پژوهش‌های کاربردی هرکدام نقش متفاوتی در پیشرفت کشور دارند.



افشین افزود: اگر شاخص‌های ارزیابی علمی به‌درستی تعریف نشود، رفتار جامعه علمی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است به جای حرکت به سمت حل مسئله، تمرکز صرف بر تولید کمی مقاله ایجاد شود.



وی تأکید کرد: باید میان تولید علم، کیفیت پژوهش، حل مسائل جامعه، توسعه فناوری و ایجاد ثروت تعادل برقرار شود و نظام ارزیابی علمی کشور نیز این نگاه جامع را دنبال کند.



معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های دانش‌آموزان، معلمان و نخبگان کشور گفت: سرمایه انسانی ایران یکی از مهم‌ترین دارایی‌های کشور است و موفقیت‌های علمی و المپیادی جوانان ایرانی نشان می‌دهد استعدادهای ارزشمندی در کشور وجود دارد که باید مورد حمایت قرار گیرند.



وی خاطرنشان کرد: نقد نظام آموزشی و پژوهشی برای اصلاح آن ضروری است، اما نباید تلاش‌های ارزشمند معلمان، استادان، دانش‌آموزان و نخبگان نادیده گرفته شود؛ چراکه همین سرمایه انسانی، موتور حرکت علمی کشور است.



افشین تأکید کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری آماده است با همکاری مدیریت استان گلستان، دانشگاه‌ها و بنیاد نخبگان، مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت شرکت‌های فناور و استفاده از ظرفیت نخبگان را در این استان شتاب دهد.