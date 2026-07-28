به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور علیشاهی عصر سهشنبه در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان گلستان، اشتغال را مهمترین حلقه مفقوده در تحقق سیاستهای جمعیتی دانست و اظهار کرد: تجربه نشان داده است که ارائه مشوقهای مقطعی بهتنهایی نمیتواند به افزایش نرخ فرزندآوری منجر شود؛ بلکه زمانی میتوان به موفقیت این سیاستها امیدوار بود که جوانان از امنیت شغلی، درآمد پایدار و آیندهای قابل پیشبینی برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر کشور است، افزود: نسل جدید نگاه متفاوتی به بازار کار دارد و بیش از گذشته به دنبال فعالیت در عرصههای دانشبنیان، فناوریمحور و نوآورانه است؛ از این رو سیاستگذاری اقتصادی باید متناسب با این تغییر نگرش انجام شود.
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی ادامه داد: توسعه شرکتهای دانشبنیان، حمایت از استارتآپها، تسهیل فعالیت کارآفرینان و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای کسبوکارهای نوین، از مهمترین اقداماتی است که میتواند زمینه اشتغال پایدار جوانان را فراهم کند.
آقاپور علیشاهی با اشاره به برنامههای دولت برای تسهیل تأمین مالی کسبوکارهای نوآور اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدید، ارزشگذاری داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه است تا شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها بتوانند آسانتر به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و مسیر رشد آنها هموار شود.
وی واگذاری زمین برای تولید و مسکن، تقویت صندوقهای ضمانت، توسعه ابزارهای مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را از دیگر راهکارهای حمایت از جوانان برشمرد و گفت: رونق اشتغال و کارآفرینی، علاوه بر تقویت اقتصاد کشور، نقش مؤثری در تحقق اهداف جوانی جمعیت خواهد داشت.
مشاور رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از ظرفیت نیروهای متخصص اظهار کرد: افزایش بهرهوری زمانی محقق میشود که افراد در جایگاهی متناسب با توانایی، تخصص و علاقه خود فعالیت کنند؛ زیرا علاقهمندی به شغل، یکی از عوامل مهم رشد بهرهوری و توسعه اقتصادی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد امروز جهان از تولید صرف عبور کرده و به سمت خلق ارزش حرکت میکند، افزود: برندسازی، فناوریهای نوین، اقتصاد دیجیتال و هدایت سرمایهها به سمت تولید، از مهمترین الزامات اقتصاد آینده است و باید در سیاستگذاریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
آقاپور علیشاهی جلوگیری از مهاجرت نخبگان را یکی از ضرورتهای توسعه کشور دانست و گفت: هرچه فرصتهای شغلی و زمینه فعالیت جوانان در داخل کشور افزایش یابد، انگیزه مهاجرت کاهش یافته و سرمایه انسانی بیشتری در خدمت پیشرفت کشور قرار خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: مردم ایران در روزهای دشوار، با همبستگی و همراهی مثالزدنی، سرمایه اجتماعی ارزشمندی را به نمایش گذاشتند و دولت نیز تلاش کرد با حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم، آثار اقتصادی این شرایط را مدیریت کند.
مشاور رئیسجمهور همچنین از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مدیران اجرایی قدردانی کرد و گفت: در کنار تهدیدهای امنیتی، کشور با جنگ اقتصادی نیز مواجه بود و فعالان بخشهای تولید، صنعت و خدمات نقش مهمی در حفظ پایداری اقتصاد ایفا کردند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی گلستان، این استان را یکی از مناطق مستعد کشور برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری دانست و افزود: توسعه صنایع تبدیلی، کشت محصولات با ارزش افزوده بالا، تقویت مشاغل خانگی و گسترش صادرات میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رونق اقتصادی استان منجر شود.
آقاپور علیشاهی توسعه حملونقل ریلی، ایجاد مراکز لجستیکی، گسترش تجارت با کشورهای همسایه بهویژه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تقویت برند محصولات گلستان را از مهمترین ظرفیتهای توسعه این استان عنوان کرد.
وی از آمادگی دولت برای همکاری با مدیریت استان در اجرای طرحهای اقتصادی خبر داد و گفت: تشکیل صندوق ویژه سرمایهگذاری توسعه گلستان با همکاری استانداری میتواند زمینه جذب سرمایه، افزایش تولید، توسعه اشتغال و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای اقتصادی استان را فراهم کند.
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