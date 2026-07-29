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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

کشف ۲۰ تن آرد خارج از شبکه توزیع در اسلامشهر

کشف ۲۰ تن آرد خارج از شبکه توزیع در اسلامشهر

اسلامشهر- فرمانده انتظامی اسلامشهر از کشف ۲۰ تن آرد خارج از شبکه توزیع خبر داد و گفت: در این رابطه سه متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۲۰ تن آرد خارج از شبکه توزیع در اسلامشهر خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اسلامشهر با همکاری پلیس امنیت فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵۰۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع به وزن ۲۰ تن را کشف و در این رابطه سه نفر را دستگیر کردند.

مهرعلیان با بیان اینکه ارزش محموله کشف‌شده بر اساس نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت اقتصادی و اجتماعی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6902854

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