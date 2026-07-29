به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۲۰ تن آرد خارج از شبکه توزیع در اسلامشهر خبر داد.
وی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اسلامشهر با همکاری پلیس امنیت فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، حین گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی اسلامشهر افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵۰۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع به وزن ۲۰ تن را کشف و در این رابطه سه نفر را دستگیر کردند.
مهرعلیان با بیان اینکه ارزش محموله کشفشده بر اساس نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی تأکید کرد: پلیس با برهمزنندگان نظم و امنیت اقتصادی و اجتماعی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
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