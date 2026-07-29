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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

نجات دو پرنده شکاری آسیب‌دیده با همکاری شهروندان در ری

نجات دو پرنده شکاری آسیب‌دیده با همکاری شهروندان در ری

ری- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ری از نجات و تحویل دو پرنده شکاری آسیب‌دیده با همکاری شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، از تحویل دو پرنده شکاری آسیب‌دیده شامل یک بهله سارگپه و یک بهله دلیجه به اداره حفاظت محیط زیست ری خبر داد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ری اظهار کرد: این دو پرنده در تیرماه سال جاری با همکاری شهروندان دوستدار محیط زیست به این اداره تحویل داده شدند و پس از بررسی اولیه وضعیت جسمانی، برای انجام اقدامات درمانی و بازتوانی به کلینیک حیات وحش لویزان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران منتقل شدند.

وی با قدردانی از همکاری شهروندان در حفاظت از حیات وحش افزود: مشارکت مردم در اطلاع‌رسانی و تحویل به‌موقع گونه‌های آسیب‌دیده، نقش مؤثری در حفظ تنوع زیستی و افزایش شانس نجات و بازگشت این جانوران به زیستگاه‌های طبیعی دارد.

شایسته از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی آسیب‌دیده یا گرفتار، از هرگونه اقدام غیرتخصصی خودداری کرده و موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط کارشناسان انجام شود.

کد مطلب 6902859

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