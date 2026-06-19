به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ سی و سومین نمایشگاه ایران آگروفود با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان این وزارتخانه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران افتتاح شد. این مقام عالی وزارت ضمن بازدید از بخشهای مختلف نمایشگاه در جریان آخرین دستاوردها، فناوریها، محصولات و توانمندیهای موجود در صنایع تکمیلی، کشاورزی و غذایی قرار گرفت.
داود لپهچی، رئیس انجمن حبوبات کشور در نشست خبری با خبرنگاران درباره وضعیت تامین بازار حبوبات، گفت: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با توجه به بارندگیهای مناسب پیشبینی میشود برداشت محصولات تولید داخل وضعیت خوبی داشته باشد؛ به ویژه در برداشت نخود از کرمانشاه که معمولا بیشتر از مصرف داخل است.
وی با اشاره به ممنوعیت صادرات نخود، افزود: در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا صادرات این محصول داخلی آزاد شود.
وی با بیان این که واردات، امسال مناسب بود، ادامه داد: از اینرو، با وجود جنگ تحمیلی، قیمت انواع حبوبات خارج از عرف نبود و قیمتها متناسب با نرخ تورم و قیمت ارز که از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافت، بوده است.
وی اظهار کرد: قیمت حبوبات در کشور از نرخ جهانی پایینتر است.
۷۰ درصد حبوبات از داخل تامین میشود
این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ۷۰ درصد بازار حبوبات از محصولات تولید داخل تامین میشود. امسال با توجه به برداشت خوب، تاثیر مثبت آن در بازار قابل مشاهده خواهد بود.
لپهچی با اشاره به مطالبات معوق واردکنندگان حبوبات از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ عنوان کرد: ۱۴ ماه است که دولت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نداده است. بر اساس صحبتهای انجام شده قرار است هفته آینده برای نحوه پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله حبوبات تصمیمگیری شود.
وی درباره میزان مطالبات معوق تصریح کرد: این بدهی از اواخر ۱۴۰۲ تا اوایل ۱۴۰۳ که ارز ۲۸.۵۰۰ تومان به حبوبات، تخصیص داده میشد ۱۵ میلیون یورو و مطالبات ۱۴۰۴با نرخ ارز ۷۰ هزار تومان (تالار اول) بالای ۴۰ میلیون یورو است.
این مسئول صنفی اضافه کرد: تامینکنندگان انواع حبوبات را با دلار ۷۰ هزار تومان وارد و یه فروش رساندند اما در ادامه با آزادسازی نرخ ارز قیمت آن به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب، واردکنندگان در سرمایه و سود تا حدود ۵۰ درصد دچار ضرر شدند.
مسیرهای جایگزین جدید برای واردات حبوبات
رئیس انجمن حبوبات کشور با اشاره به ۳۰ درصد حبوبات وارداتی کشور، ادامه داد: این نیازمندی ۶۰ درصد از طریق واردات از کانادا و ۴۰ درصد روسیه پوشش داده میشود.
وی اظهار کرد: با محاصره دریایی کشور در جنگ تحمیلی سوم، واردات حبوبات از کانادا از طریق بندر مرسیه ترکیه انجام میشد.
سرانه مصرف حبوبات کشور کمتر از سرانه جهانی است
لپهچی با بیان این که میزان نیاز سالانه کشور یک میلیون تن است، یادآور شد: سرانه مصرف کشور ۹ تا ۱۰ کیلوگرم است در حالی که این عدد در جهان ۱۲ تا ۱۳ کیلوگرم گزارش میشود.
این مسئول صنفی با توجه به شرایط جنگی کشور و مصوبه در خصوص تامین بازار کالاهای اساسی، محدودیتی در ثبت سفارش نداریم، گفت: در حال حاضر واردات تهلنجی و کولهباری آزاد است که از طریق استانهای مرزی انجام میشود.
ارزآوری صادرات حبوبات
رئیس انجمن حبوبات کشور تاکید کرد: ۹۰ درصد دسته لوبیاجات از داخل تامین میشود و نخود کرمانشاه نیز بیش از مصرف داخل است.
وی عنوان کرد: سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن نخود، بسته به میزان بارشها در کشور برداشت میشود.
وی ادامه داد: ۲۲۰ هزار تن در داخل به مصرف میشود و باقی صادر میشود. به عنوان مثال، سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار تن نخود صادر شد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری این محصول بود.
گفتنی است، نمایشگاه بینالمللی ایران آگروفود به عنوان بزرگترین رویداد تخصصی صنعت غذا و کشاورزی از ۲۸ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برپا است.
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