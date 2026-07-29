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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

ثبت‌نام بیش از ۲۱ هزار زائر کهگیلویه و بویراحمدی در سامانه سماح

ثبت‌نام بیش از ۲۱ هزار زائر کهگیلویه و بویراحمدی در سامانه سماح

یاسوج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون ۲۱ هزار و ۱۷۳ نفر از مردم استان در سامانه سماح برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت‌نام ۲۱ هزار و ۱۷۳ نفر از مردم استان در سامانه سماح برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی خبر داد و گفت: با احتساب زائرانی که بدون ثبت‌نام عازم سفر شده‌اند، شمار زائران استان به حدود ۳۰ هزار نفر رسیده است.

وی اظهار کرد: بر اساس پایش‌های انجام‌شده در ستاد اربعین استان و بررسی ترددها در مرز شلمچه، بخش قابل توجهی از هم‌استانی‌ها به‌صورت خانوادگی یا گروهی، از جمله کارکنان ادارات و دانشگاه‌ها، بدون ثبت‌نام در سامانه سماح راهی سفر اربعین شده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: تاکنون ۲۱ هزار و ۱۷۳ نفر از مردم استان در سامانه سماح نام‌نویسی کرده‌اند و با احتساب زائران فاقد ثبت‌نام، مجموع زائران کهگیلویه و بویراحمد در راهپیمایی اربعین امسال به حدود ۳۰ هزار نفر رسیده است.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی به زائران بیان کرد: در حال حاضر ۸۶ موکب به‌صورت رسمی در داخل کشور و خاک عراق به زائران حسینی خدمات ارائه می‌کنند که از این تعداد، ۳۶ موکب در کشور عراق مستقر هستند.

محمدی ادامه داد: سایر مواکب نیز در مرز شلمچه و در طول مسیر تردد زائران، علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم استان، به زائران دیگر استان‌های کشور و همچنین زائران افغانستان و پاکستان که از این مسیر عبور می‌کنند، خدمات ارائه می‌دهند.

وی با تأکید بر اهمیت معنوی و اجتماعی راهپیمایی اربعین تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم در حوزه‌های امنیتی، ترافیکی و خدماتی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان برای رفاه و تسهیل سفر زائران به‌صورت شبانه‌روزی در حال اجرا است.

کد مطلب 6902874

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