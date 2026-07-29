به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت‌نام ۲۱ هزار و ۱۷۳ نفر از مردم استان در سامانه سماح برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی خبر داد و گفت: با احتساب زائرانی که بدون ثبت‌نام عازم سفر شده‌اند، شمار زائران استان به حدود ۳۰ هزار نفر رسیده است.

وی اظهار کرد: بر اساس پایش‌های انجام‌شده در ستاد اربعین استان و بررسی ترددها در مرز شلمچه، بخش قابل توجهی از هم‌استانی‌ها به‌صورت خانوادگی یا گروهی، از جمله کارکنان ادارات و دانشگاه‌ها، بدون ثبت‌نام در سامانه سماح راهی سفر اربعین شده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: تاکنون ۲۱ هزار و ۱۷۳ نفر از مردم استان در سامانه سماح نام‌نویسی کرده‌اند و با احتساب زائران فاقد ثبت‌نام، مجموع زائران کهگیلویه و بویراحمد در راهپیمایی اربعین امسال به حدود ۳۰ هزار نفر رسیده است.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی به زائران بیان کرد: در حال حاضر ۸۶ موکب به‌صورت رسمی در داخل کشور و خاک عراق به زائران حسینی خدمات ارائه می‌کنند که از این تعداد، ۳۶ موکب در کشور عراق مستقر هستند.

محمدی ادامه داد: سایر مواکب نیز در مرز شلمچه و در طول مسیر تردد زائران، علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم استان، به زائران دیگر استان‌های کشور و همچنین زائران افغانستان و پاکستان که از این مسیر عبور می‌کنند، خدمات ارائه می‌دهند.

وی با تأکید بر اهمیت معنوی و اجتماعی راهپیمایی اربعین تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم در حوزه‌های امنیتی، ترافیکی و خدماتی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان برای رفاه و تسهیل سفر زائران به‌صورت شبانه‌روزی در حال اجرا است.