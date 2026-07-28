شلمچه میزبان کاروان خدمت کهگیلویه و بویراحمد به زائران اربعین

خبرگزاری مهر، گروه استانها: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، کهگیلویه و بویراحمد همانند سالهای گذشته با بسیج همه ظرفیتهای دولتی، مردمی، جهادی، امدادی و خدماتی، برنامهریزی گستردهای را برای خدمترسانی به زائران آغاز کرده است، برنامهای که از اعزام ماشینآلات و نیروهای امدادی به مرز شلمچه تا استقرار صدها موکب، اسکان زائران، خدمات درمانی، امنیتی و پشتیبانی را در بر میگیرد.
استان کهگیلویه و بویراحمد امسال علاوه بر اعزام زائران خود، به عنوان استان معین مرز شلمچه مسئولیت بخشی از خدماترسانی به زائران اربعین را بر عهده دارد و دستگاههای مختلف اجرایی، شهرداریها، سپاه، بسیج، هلال احمر، اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی و گروههای مردمی در این مأموریت مشارکت دارند.
پیشبینی حضور ۷۰ هزار زائر از استان
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری شش جلسه ستاد استانی و ۹ جلسه ستاد شهرستانی اربعین، از آمادگی کامل استان خبر داد.
یدالله رحمانی گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۶۲۲ نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود این تعداد به ۳۵ هزار نفر برسد.
وی افزود: با احتساب زائرانی که با خودروهای شخصی راهی عراق میشوند، مجموع زائران استان به حدود ۷۰ هزار نفر خواهد رسید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تاکنون سه هزار و ۱۰۰ زائر در قالب ۶۸ دستگاه اتوبوس و سه دستگاه مینیبوس به مرز شلمچه اعزام شدهاند.
بیش از ۲۲۰ موکب در مسیر خدمت
رحمانی با تشریح ظرفیتهای مردمی استان اظهار کرد: بیش از ۲۲۰ موکب آمادگی خدمترسانی دارند که از این تعداد هشت موکب در مرز شلمچه، ۳۶ موکب در کشور عراق و ۵۰ موکب در مسیرهای مواصلاتی استان مستقر هستند و پیشبینی میشود حدود ۱۵۰ موکب به صورت فعال در بازه زمانی اربعین خدمات ارائه کنند.
وی از آماده بودن سایت استان در مرز شلمچه، استقرار ایستگاههای صلواتی، گروههای جهادی، تعمیرگاههای سیار خودرو و آمادهسازی مدارس شبانهروزی در بویراحمد، گچساران و باشت برای اسکان زائران خبر داد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اعزام ۴۴ کودک کار و بیسرپرست به کربلای معلی با مشارکت یک سازمان مردمنهاد خبر داد و این اقدام را گامی فرهنگی در حمایت از اقشار آسیبپذیر عنوان کرد.
اعزام ناوگان خدماتی به مرز شلمچه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر نیز از آغاز اعزام ناوگان سبک و سنگین استان به مرز شلمچه خبر داد.
سید مسعود حسینی گفت: تمامی ظرفیتهای استانداری برای ارائه خدمات مناسب به زائران به کار گرفته شده و علاوه بر خودروهای خدماتی، ارسال تجهیزات و اقلام مورد نیاز نیز در دستور کار قرار دارد.
وی خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را افتخاری برای مجموعه مدیریتی استان دانست و بر استمرار خدمات تا پایان مراسم اربعین تأکید کرد.
اعزام ۱۵ دستگاه ماشینآلات خدمات شهری
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر از اعزام ۱۵ دستگاه ماشینآلات و خودروهای خدمات شهری خبر داد.
فرزاد فرجزاده گفت: خودروهای آتشنشانی، تانکرهای حمل آب، خودروهای جمعآوری پسماند، خودروهای امدادی و سایر تجهیزات شهرداریهای استان برای استقرار در مناطق مرزی اعزام شدهاند تا کیفیت خدماترسانی به زائران افزایش یابد.
تمهیدات امنیتی و تأمین ارز زائران
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز از آمادگی کامل کمیته امنیتی اربعین خبر داد.
محمدباقر قائمی گفت: تمامی تمهیدات امنیتی، انتظامی و خدماتی پیشبینی شده و هیچ چالش امنیتی در مسیر خدمترسانی وجود ندارد.
وی افزود: ارز زائران از طریق بانکهای ملی، سپه، ملت، شهر، گردشگری و قرضالحسنه مهر ایران در سه شهرستان بزرگ استان تأمین میشود.
قائمی همچنین از تسهیل روند صدور ویزا خبر داد و تأکید کرد استفاده از اتباع خارجی در خدماترسانی مواکب استان ممنوع است.
۱۲۲ موکب و قرارگاه جهادی در مسیر اربعین
مدیر حرکتهای جهادی بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر نیز از فعالیت ۱۲۲ موکب و قرارگاه جهادی خبر داد.
حجتالاسلام احمد حرمتکیش گفت: این مواکب از شهرها و روستاهای استان تا مرز شلمچه و کشور عراق به زائران خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: آمار کل مواکب استان بیش از ۲۰۰ موکب است اما ۱۲۲ مورد از آنها دارای رویکرد جهادی و گروههای ثبت شده هستند.
حرمتکیش با اشاره به افزایش تعداد مواکب نسبت به سالهای گذشته اظهار کرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی و وضعیت منطقه، هیچ موکب یا قرارگاه جهادی از ادامه فعالیت انصراف نداده است.
وی همچنین نقش مردم را در تأمین هزینههای مواکب بسیار مهم دانست و گفت بخش عمده خدمات با مشارکتهای مردمی انجام میشود.
مدیر حرکتهای جهادی بسیج سازندگی سپاه فتح همچنین از استقبال زائران از فرهنگ بومی استان، نانهای محلی، صنایعدستی، لباسهای محلی و تنوع فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در برنامههای اربعین خبر داد.
نقش ویژه استان در اربعین ۱۴۰۵
مجموعه اقدامات انجام شده نشان میدهد کهگیلویه و بویراحمد امسال تنها استان اعزامکننده زائر نیست، بلکه با ایفای نقش استان معین در مرز شلمچه، استقرار صدها موکب، اعزام ناوگان خدماتی، حضور گروههای جهادی، پشتیبانی درمانی و امدادی، تأمین امنیت، اسکان زائران و مشارکت گسترده مردم، یکی از استانهای اثرگذار در عملیات بزرگ خدمترسانی اربعین به شمار میرود؛ ظرفیتی که با همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردمی، زمینه ارائه خدمات به دهها هزار زائر استان و صدها هزار زائر عبوری را فراهم کرده است.
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