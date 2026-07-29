هرمزگان رتبه نخست کشور در ساماندهی بازماندگان از تحصیل را کسب کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزش یکی از اهداف اصلی شورای آموزش و پرورش هرمزگان است، افزود: گزارش ارائه شده از اقدامات انجام شده در این حوزه، بیانگر برنامهریزی مناسب و حرکت استان در مسیر تحقق اهداف آموزشی است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اجرای پروژه مهر، گفت: پروژه مهر یکی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی است و باید تمامی مدارس از نظر تجهیزات، فضاهای آموزشی، مسائل عمرانی و سایر نیازهای ضروری بر اساس زمانبندی مشخص آماده پذیرش دانشآموزان باشند تا سال تحصیلی بدون چالش آغاز شود.
آشوری از کسب رتبه برتر کشور توسط هرمزگان در حوزه ساماندهی بازماندگان از تحصیل خبر داد و بیان کرد: در ماههای گذشته موضوع بازماندگان از تحصیل به عنوان یکی از دغدغههای استان مطرح بود، اما با رصد دقیق، پایش مستمر و اصلاح رویهها، امروز هرمزگان توانسته رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کند و نگرانیهای گذشته برطرف شده است.
وی ادامه داد: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه آموزش و پرورش، همکاری دستگاههای مرتبط و پیگیری مستمر شورای آموزش و پرورش استان است.
استاندار هرمزگان همچنین با تأکید بر اهمیت نهضت مدرسهسازی و عدالت آموزشی، اظهار کرد: روند اجرای پروژههای عمرانی آموزشی به صورت مستمر در جلسات شورای آموزش و پرورش رصد میشود و امروز نیز گزارشهای امیدوارکنندهای از پیشرفت این طرحها ارائه شد.
وی افزود: آمادگی برای افتتاح مدارس جدید در نقاط مختلف استان، گام مهمی در افزایش سرانه فضای آموزشی و نزدیک شدن به میانگین کشوری است و در این مسیر، مشارکت خیران مدرسهساز نیز باید بیش از گذشته تقویت شود.
آشوری با اشاره به برنامههای شورای آموزش و پرورش برای افزایش مشارکت دانشآموزان و فرهنگیان در تصمیمسازیها گفت: تجلیل از دانشآموزان، معلمان و فعالان آموزشی و همچنین فراهم کردن زمینه بیان دیدگاههای آنان، از جمله برنامههایی است که میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای نظام آموزشی کمک کند.
وی در پایان با اشاره به تجلیل از دانشآموزان برتر هنرستانهای استان، ابراز امیدواری کرد: با تداوم همدلی، انسجام مدیریتی و مشارکت مردم، روند ارتقای شاخصهای آموزشی در هرمزگان با شتاب بیشتری ادامه یابد و شاهد کسب موفقیتهای بیشتر دانشآموزان استان در سطح کشور باشیم.
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