به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور فرماندار، رئیس اداره آموزش و پرورش و معلمان شهرستان خمیر برگزار شد با اشاره به روند رو به رشد پذیرش دانش‌آموزان هرمزگانی در دانشگاه‌ها، اظهار داشت: این نتایج نشان دهنده اثرات جمعی نهضت مدرسه‌سازی و تلاش برای عدالت آموزشی است. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، فاصله‌هایی که در گذشته دست نیافتنی بود کاهش خواهد یافت.



وی افزود: مشارکت گسترده مردم، خیرین و معلمان نوعی رقابت متعارف و منطقی میان شهرستان‌ها ایجاد کرده که به توسعه زیرساخت‌های آموزشی شتاب داده است.



آشوری تازیانی با بیان اینکه صرف ساخت مدرسه کافی نیست، تأکید کرد: هویت اصلی مدرسه در کیفیت آموزشی شکل می‌گیرد و خوشبختانه امروز برخی خیرین که سال‌ها پیش پیشگام ساخت مدرسه بودند به حوزه کیفیت بخشی آموزش وارد شده‌اند و این یک اتفاق مبارک است.



وی ادامه داد: هزینه‌کرد خیرین در ارتقای کیفیت آموزشی، توانمندی‌های دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد و آنها را در مسیر قله‌های افتخار قرار می‌دهد.



استاندار هرمزگان با اشاره به استعدادهای کشف‌نشده در مناطق کم‌برخوردار گفت: ساخت مدارس شبانه‌روزی در مناطق محروم بسیار ضروری است تا استعدادهایی که به دلیل کمبود امکانات از مسیر آموزش دور شده‌اند، فرصت شکوفایی پیدا کنند.



آشوری با تشکر از حضور فرماندار، مسئولان آموزش و پرورش، مدیران مدارس، معلمان و دانش‌آموزان شهرستان خمیر در این جلسه گفت: این حضور گسترده نشان می‌دهد که یک حرکت فراگیر و جمعی شکل گرفته است. نظرات معلمان، مدیران و حتی دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌های شورای آموزش و پرورش نقش‌آفرین شده و این باعث ارتقای خرد جمعی در تصمیمات می‌شود.



وی افزود: احساس تشخص و اثرگذاری برای معلمان و دانش‌آموزان آنان را به بازیگران اصلی فرایند تعلیم و تربیت تبدیل کرده است.



آشوری تازیانی با تاکید بر ادامه‌دار بودن این حرکت گفت: این نهضت حتی بدون حضور ما نیز مسیر خود را پیدا خواهد کرد، چرا که بر یک بنیان محکم و مشارکت مردمی استوار شده است.



استاندار هرمزگان در این جلسه همچنین از ساخت یک هنرستان جوار دریا و یک پژوهش سرای دانش آموزی در بندرخمیر با مشارکت شرکت سیمان هرمزگان خبر داد.



گفتنی است در خاتمه این آئین از معلمان و دانش آموزان نمونه بندرخمیر تجلیل به عمل آمد و پوستر بسته آموزشی ایرانمون رونمایی شد.