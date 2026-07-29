افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از امدادرسانی نیروهای این جمعیت به حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سمند و برخورد آن با موانع در محور سرپلذهاب به دالاهو خبر داد.
وی اظهار کرد: پس از اعلام گزارش مردمی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه مبنی بر وقوع این حادثه در محدوده دوراهی کلداوود، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات احمدبن اسحاق سرپلذهاب به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: نجاتگران پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی دقیق صحنه حادثه و ایمنسازی محیط، اقدامات تخصصی پیشبیمارستانی را برای مصدومان آغاز کردند و مراقبتهای اولیه لازم را انجام دادند.
یگانه تصریح کرد: در این حادثه ۲ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات امدادی، یکی از مصدومان توسط تیم عملیاتی هلال احمر به بیمارستان شهدای سرپلذهاب منتقل شد و مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس برای ادامه درمان به مرکز درمانی انتقال یافت.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در سفرهای جادهای، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله ایمن، پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خوابآلودگی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، در کاهش سوانح جادهای نقش مؤثری داشته باشند.
نظر شما