خرید ۳۱۰ هزار تن گندم در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل پورمحبت در بازدید از مراکز خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۱۰ هزار تن گندم بهصورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۹ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به ارزش ۱۵ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومانی گندمهای خریداری شده، افزود: تاکنون ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان به حساب آنان واریز شده و پیگیریها برای پرداخت مابقی مطالبات که ۱۲ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان برآورد میشود، با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی اردبیل ضمن قدردانی از همراهی گندمکاران، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر دستگاههای متولی، پرداخت هرچه سریعتر مطالبات باقیمانده را تا تسویه کامل دنبال میکند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار حمایتهای دولت و تسریع در روند پرداخت مطالبات، رضایت بهرهبرداران بخش کشاورزی بیش از پیش فراهم شود.
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