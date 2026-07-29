امکان اسکان زائران اربعین حسینی در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قربان رعیت با اشاره به آغاز خدمت‌رسانی اداره رفاه زائر حرم بانوی کرامت در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: با توجه به حضور زائران اربعینی در مسیر رفت و برگشت در شهر مقدس قم، مسئله اسکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که طبق سنوات گذشته زائر سرای کوثر با ظرفیت ۴۰۰ نفر در صحن حضرت جواد الائمه علیه السلام به خواهران و برادران خدمت رسانی خواهد داشت.



مسئول واحد رفاه زائر حرم مطهر بانوی کرامت خاطرنشان کرد: باتوجه به حضور زائران اتباع از کشورهای همسایه نیز در صحن حضرت جواد الائمه(ع) چادرهای اسکان با ظرفیت ۶۰۰ نفر زائر(۳۰۰ آقا و ۳۰۰ بانو) در نظر گرفته شده و آماده خدمت رسانی هستند.



قربان رعیت اعلام کرد: شبستان حضرت نجمه خاتون سلام الله علیها هم جهت اسکان شبانه زائران خواهر و شبستان حضرت زینب سلام الله علیها برای اسکان شبانه برادران آماده شده است.



به گفته مسئول واحد رفاه زائر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، نانوایی فاطمی نیز تا آخر ماه صفر روزانه حدود ۱۵ هزار نان رایگان فاطمی پخت و میان زائران و مواکب و چایخانه ها توزیع خواهد کرد.



وی در پایان گفت: خدمات لباسشویی زائران اربعین نیز در شبستان حضرت نجمه خاتون سلام الله علیها فعال خواهد بود.