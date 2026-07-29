بانوی تکواندوکار آستارایی عازم مسابقات جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عابدینیا بانوی تکواندوکار آستارایی بعد از ظهر چهارشنبه که با دعوت رسمی فدراسیون تکواندو ایران به تیم ملی هانمادانگ پیوسته است، برای حضور در مسابقات جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ که از ۱۰ تا ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ در کرهجنوبی برگزار میشود، عازم این رقابتها شد.
در مراسم بدرقه این ورزشکار که ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان شهرستان آستارا برگزار شد، علی درمانی فرماندار آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور بانوی ورزشکار آستارایی در تیم ملی هانمادانگ افتخاری برای شهرستان آستارا است و نشان میدهد ظرفیتهای ورزشی این منطقه در سطح ملی و بینالمللی قابل اتکا است.
وی افزود: حمایت از ورزشکاران مستعد، وظیفه ماست و امیدواریم خانم عابدینیا با تلاش و توانمندی خود برای کشور و استان افتخارآفرینی کند.
حمایت مدیریت شهری از ورزشکاران آستارا
میثم الوان پور شهردار آستارا با آرزوی موفقیت برای ملیپوش آستارایی اظهار کرد: حمایت از ورزشکاران مستعد آستارا یکی از اولویتهای مدیریت شهری است و خوشحالیم که تلاشها و برنامهریزیهای انجامشده در سال جاری به ثمر نشسته و دو ورزشکار آستارایی با پشتیبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر به مسابقات جهانی اعزام شدهاند.
شهردار آستارا افزود: این موفقیتها نشان میدهد که ظرفیتهای ورزشی آستارا در سطح ملی و بینالمللی قابل توجه است و شهرداری همچنان در کنار ورزشکاران خواهد بود تا مسیر پیشرفت آنان هموارتر شود.
عابدی نیا یکی از دو نماینده گیلانی تیم ملی در مسابقات جهانی کره جنوبی
رضا بهجتی رئیس هیئت تکواندو شهرستان آستارا بیان کرد: مسابقات جهانی هانمادانگ که هرساله به میزبانی کوکیوون در شهر سئول برگزار میشود، بزرگترین جشنواره مهارتی تکواندو در جهان است و هزاران ورزشکار از دهها کشور در آن شرکت میکنند و خانم عابدینیا با درخشش در مسابقات کشوری توانست سهمیه حضور در این رویداد معتبر را کسب کند و امروز با بدرقه مسئولان و ورزشکاران آستارا به کاروان تیم ملی میپیوندد.
رئیس هیئت تکواندو شهرستان آستارا افزود: امسال ۲۵ ورزشکار از ایران در این رقابتها حضور دارند و فاطمه عابدینیا یکی از دو نماینده استان گیلان در قالب تیم ملی است که در دو آیتم جوموک قدرتی و سوننال قدرتی در رده سنی ۱۹ تا ۳۹ سال با برترینهای جهان رقابت خواهد کرد.
بهجتی در بخش دیگری از سخنان خود از حمایتهای شهردار آستارا و شورای اسلامی شهر در اعزام این ورزشکار تقدیر کرد و این همراهی را نشانه توجه مدیریت شهری به توسعه ورزشهای قهرمانی دانستند.
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