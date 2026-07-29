مازندران پشتیبان زائران اربعین در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی بعدازظهر چهارشنبه در دهمین نشست شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پنج استان مرزی بهعنوان میزبان زائران اربعین انتخاب شدهاند و سایر استانها نیز بهعنوان استانهای پشتیبان تعیین شدهاند.
وی افزود: در این تقسیم کار، مازندران مسئولیت پشتیبانی از استان کردستان را بر عهده دارد و وظیفه این استان، مشارکت در ارائه خدمات و پشتیبانی از زائران در مسیر رفت و بازگشت است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه اقدامات اولیه برای اجرای این مأموریت آغاز شده است، تصریح کرد: خدمترسانی به زائران اربعین یک وظیفه اجتماعی و دینی است و مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تلاش میکند با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دهد.
حسینیشیروانی در ادامه با تأکید بر اثربخشی جلسات شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این نشستها باید به محلی برای بررسی مشکلات جامعه کار و تولید و اتخاذ تصمیمهای عملیاتی در راستای حل مسائل مردم تبدیل شود.
وی همچنین خواستار طرح مسائل و مطالبات دستگاههای عضو پیش از برگزاری جلسات شد تا موضوعات قابل حل در سطح استان تعیین تکلیف شده و مسائل ملی نیز از طریق مسئولان ذیربط پیگیری شود.
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