رحمان لطفی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری بیست‌ودومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز این شهرستان با حضور مسئولان استان کردستان خبر داد و گفت: این رویداد با هدف پاسداشت نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و نیکوکاری برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: بیست‌ودومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز شهرستان بانه روز یکشنبه یازدهم مردادماه در سالن فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره فرصتی برای تجلیل از خیرینی است که با مشارکت و همراهی خود در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن زمینه دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی مناسب گام برداشته‌اند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بانه با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین در حوزه مدرسه‌سازی، بیان کرد: توسعه عدالت آموزشی نیازمند همراهی همه بخش‌ها و استفاده از ظرفیت خیرین و نیکوکاران است و این جشنواره نیز در راستای تقویت همین رویکرد برگزار می‌شود.

لطفی اقدم ادامه داد: در کنار برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز، برنامه‌های دیگری نیز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در بانه اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: غبارروبی مزار شهدا، برگزاری نشست شورای آموزش و پرورش و بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام مدرسه‌سازی از جمله برنامه‌هایی است که در این روز برگزار می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش بانه خاطرنشان کرد: بررسی روند اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از محورهای مهم این برنامه‌ها خواهد بود تا با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و خیرین، زمینه تسریع در روند توسعه فضاهای آموزشی شهرستان فراهم شود.