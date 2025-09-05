مساجد نقش محوری در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با تأکید بر لزوم تقویت مساجد در کشور گفت: مساجد می‌توانند علاوه بر ارتقای فرهنگ حجاب، در حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره ضرورت ایفای نقش مساجد در مسائل فرهنگی جامعه بیان کرد: یادآوری این مسئولیت از سوی رئیس‌جمهور اقدامی ارزشمند است و همه امور نباید صرفاً بر عهده دولت باشد بلکه لازم است مردم و نهادهای مردمی از جمله مساجد در اداره امور فرهنگی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند.

حجت الاسلام پناهیان افزود: مساجد نباید صرفاً در حد یک نمازخانه باقی بمانند بلکه باید در کارآفرینی، حل مشکلات معیشتی، مبارزه با رشوه‌خواری و رفع گرفتاری‌های مردم ایفای نقش کنند تا به‌طور طبیعی در مسائل فرهنگی از جمله حجاب نیز اثرگذار باشند.

به گفته وی مسجدی که در جامعه ضعیف شده باشد نمی‌تواند در اصلاح فرهنگی موفق عمل کند.

توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره افزایش سطح مشارکت مردم در اداره جامعه خاطرنشان کرد: مساجد باید مأموریت‌های اجتماعی و اقتصادی را بر عهده بگیرند، وقتی مردم ببینند مسجد برای اشتغال فرزندشان یا رفع مشکلات محله گره‌گشایی می‌کند به توصیه‌های فرهنگی همان مسجد نیز توجه خواهند داشت.

خطیب برجسته حوزوی ادامه داد: مساجد می‌توانند محل مراجعه مردم برای گزارش فساد اداری و رشوه‌خواری باشند و در صورت برخورداری از قدرت اجتماعی حتی مسئولان متخلف را مورد پرسش قرار دهند، چنین مسجدی اگر درباره حجاب یا سایر مسائل فرهنگی موضع‌گیری کند مورد پذیرش مردم خواهد بود.

حجت الاسلام پناهیان همچنین نماز جمعه را قوی‌ترین پایگاه اجتماعی هر شهر دانست و گفت: هنگامی که موضوعی در نماز جمعه مطرح شود به این معناست که آن مسئله در سطح جامعه حل خواهد شد.

وی حضور مسئولان قضائی و اجرایی در نماز جمعه را ضروری دانست تا این جایگاه به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری و گزارش‌دهی به مردم تثبیت شود.

وی با تقدیر از فعالیت‌های قضائی در مساجد همچون شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: در صورت تقویت مساجد و توسعه کارکردهای اجتماعی آن‌ها بسیاری از پرونده‌های قضائی کاهش خواهد یافت.

به گفته او ایجاد مراکز کارآفرینی، مهدکودک یا خدمات اجتماعی در مساجد می‌تواند در کاهش فقر، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

پناهیان افزود: در جامعه اسلامی همه مردم باید احساس مسئولیت کنند و این امر تنها با سازماندهی در مساجد ممکن است، همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) با تشکیل گروه‌های کوچک و سازماندهی آنان شهرها را اداره می‌کردند امروز نیز بهترین راه اداره جامعه سپردن امور به مساجد و پیوند آن‌ها با نماز جمعه است.

وی در پایان ضمن تقدیر از آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری تأکید کرد: این استان به‌واسطه پیشینه تاریخی و ایمان مردم ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به الگوی جامعه مسجد و نماز جمعه نمونه در کشور دارد.