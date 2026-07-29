ارائه بیش از ۶۱۴ هزار خدمت درمانی به زائران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی‌پور با اشاره به ساختار مدیریت عملیات اربعین حسینی در جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: شورای سیاستگذاری جمعیت هلال‌احمر در حوزه اربعین حسینی، هر سال دو قرارگاه اصلی شامل قرارگاه درون‌مرزی و قرارگاه برون‌مرزی را فعال می‌کند. قرارگاه درون‌مرزی با مسئولیت سازمان امداد و نجات هلال‌احمر، وظیفه مدیریت شبکه امداد و نجات کشور را برای ارائه خدمات به زائران در مسیرهای منتهی به مرزها برعهده دارد و قرارگاه برون‌مرزی نیز در کشور عراق مستقر شده و عملیات خدمت‌رسانی به زائران را در خارج از مرزهای ایران مدیریت می‌کند.

مرادی‌پور افزود: قرارگاه برون‌مرزی جمعیت هلال‌احمر با ایجاد قرارگاه‌های فرعی و عملیاتی در نقاط مختلف عراق، خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی را به زائران ارائه می‌کند؛ چراکه در ایام اربعین، میلیون‌ها زائر برای زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) وارد عراق می‌شوند.وی با اشاره به افزایش تعداد قرارگاه‌های عملیاتی هلال‌احمر در عراق گفت: امسال با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، تعداد قرارگاه‌های پنج‌گانه جمعیت هلال‌احمر به ۶ قرارگاه افزایش یافته است. علاوه بر نجف اشرف، طریق‌الحسین، کربلا، سامرا و کاظمین، قرارگاه کوت نیز به مجموعه قرارگاه‌های عملیاتی اضافه شده است.

مسئول EOC قرارگاه برون‌مرزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به راه‌اندازی مرکز پاسخگویی اضطراری گفت: امسال یک شبکه پاسخگویی تلفنی مبتنی بر شماره‌های عراقی ایجاد شده که در ۶ قرارگاه عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و درخواست‌های امدادی و درمانی زائران را دریافت و مدیریت می‌کند.

وی ادامه داد: در عملیات اربعین امسال بیش از ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی و امدادی با مشارکت جمعیت هلال‌احمر، موکب‌های مردمی، گروه‌های جهادی و مراکز درمانی کشور عراق فعال هستند. هلال‌احمر علاوه بر مدیریت مستقیم برخی مراکز، در حوزه تأمین نیروی انسانی، دارو، تجهیزات پزشکی و پشتیبانی لجستیکی نیز از مجموعه‌های مردمی حمایت می‌کند.

مرادی‌پور با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته رشد ۷ درصدی در منابع انسانی و تجهیزات داشته‌ایم، تصریح کرد: علاوه بر این افزایش کمی، از نظر کیفی نیز شاهد رشد قابل توجهی هستیم؛ چراکه بخش عمده ناوگان لجستیکی و عملیاتی مورد استفاده در این مأموریت، ناوگان جدید امدادی کشور است.وی افزود: در عملیات امسال ۱۹۲ دستگاه خودروی عملیاتی و پشتیبان به‌کارگیری شده و حدود ۸۵۰ نفر از نیروهای جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

مسئول EOC قرارگاه برون‌مرزی اربعین حسینی با اشاره به ایجاد زنجیره کامل خدمات امدادی اظهار کرد: این زنجیره از محل حادثه و پایگاه‌های امدادی آغاز می‌شود و شامل انتقال مصدومان با آمبولانس‌ها، ارائه خدمات در مراکز درمانی، انتقال بین مراکز درمانی و در نهایت انتقال بیماران و آسیب‌دیدگان به مرزها برای تحویل به عوامل مربوطه است.

وی با تأکید بر هماهنگی گسترده با دستگاه‌های ایرانی و عراقی گفت: ارتباط مستمر با کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، مراکز بیمه، حج و زیارت و سایر مجموعه‌های مرتبط، موجب شده مدیریت عملیات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.مرادی‌پور با اشاره به بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی افزود: اطلاعات سامانه سماح درباره موج تردد زائران، این امکان را فراهم کرده است که متناسب با حجم حضور زائران در مسیرهای مختلف، نیروها و امکانات عملیاتی را مدیریت و جابه‌جا کنیم.وی گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آنان وارد عراق شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با افزایش ورود زائران، ظرفیت‌های عملیاتی نیز متناسب با شرایط تقویت شود.

مسئول EOC قرارگاه برون‌مرزی اربعین هلال‌احمر با اشاره به خدمات ارائه‌شده تاکنون اظهار کرد: تا ساعت ۸ صبح هفتم مردادماه، بیش از ۶۱۴ هزار خدمت توسط مجموعه‌های درمانی، امدادی و موکب‌های همکار ارائه شده که این میزان خدمت‌رسانی، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای هلال‌احمر و مجموعه‌های همراه است.

وی افزود: در حوزه خدمات پزشکی، بیش از ۵۴ هزار ویزیت عمومی و تخصصی انجام، بیش از ۸۹ هزار خدمت دارویی شامل ارائه داروهای مورد نیاز و خدمات داروخانه‌ای ارائه و بیش از ۲۳ هزار خدمت پرستاری و پاراکلینیکی نیز به زائران ارائه شده است.

مرادی‌پور ادامه داد: در حوزه امداد و انتقال نیز تاکنون نزدیک به یک‌هزار عملیات انجام شده که شامل انتقال مصدومان از محل حادثه به مراکز درمانی، جابه‌جایی بیماران بین مراکز درمانی و انتقال برخی آسیب‌دیدگان به مرزها بوده است.وی با اشاره به فعالیت تیم‌های بهداشتی گفت: تیم‌های بهداشت با همکاری وزارت بهداشت در موکب‌ها حضور دارند و با رویکرد پیشگیرانه، وضعیت سلامت محیط و زائران را پایش می‌کنند.

مسئول EOC قرارگاه برون‌مرزی اربعین هلال‌احمر با اشاره به برخی حوادث رخ‌داده در این ایام اظهار کرد: در مواردی مانند مسمومیت دانش‌آموزان در ستون ۳۹۲، جمعیت هلال‌احمر با حضور به‌موقع خدمات لازم را به افراد آسیب‌دیده ارائه کرد. همچنین پس از حوادث اخیر منطقه، آمادگی کامل نیروهای هلال‌احمر برای ارائه خدمات اضطراری وجود داشت.

وی در پایان با اشاره به کاهش حوادث منجر به فوت با مدیریت مناسب عملیات گفت: با وجود حضور زائران در سنین مختلف، سالمندان، کودکان و افراد دارای شرایط خاص، تاکنون ۹ مورد فوتی ثبت شده است و امیدواریم این آمار افزایش پیدا نکند.مرادی‌پور توصیه کرد: با توجه به تراکم جمعیتی در مسیرهای اربعین، افراد آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، کودکان، بیماران زمینه‌ای و بانوان باردار، پیش از سفر شرایط جسمی خود را بررسی کرده و توصیه‌های بهداشتی و ایمنی را جدی بگیرند.