قاسم مصفا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار فراخوان دومین جشنواره ملی رسانهای چای برای حضور فعالان رسانهای، روزنامهنگاران، عکاسان، مستندسازان و تولیدکنندگان محتوای رسانهای اظهار کرد: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مصرف چای ایرانی، معرفی ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری صنعت چای و بهرهگیری از توان رسانهها در روایت این محصول راهبردی برگزار میشود.
وی افزود: فعالان رسانهای میتوانند آثار خود را در قالبهای گزارش خبری، یادداشت و مقاله، عکس، مستند کوتاه، فیلم و گزارش ویدیویی، پادکست و اینفوگرافیک به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار ارسالی باید در سال ۱۴۰۵ در یکی از رسانههای رسمی یا پایگاههای خبری دارای مجوز منتشر شده باشند.
معاون رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: هر شرکتکننده میتواند در یک یا چند قالب و محور جشنواره شرکت کرده و در هر قالب حداکثر پنج اثر را در سامانه تخصصی جشنواره بارگذاری نماید. همچنین آثاری که در هر یک از محورهای بخش اصلی و ویژه در رسانههای مکتوب و مجازی خارجی در بازه زمانی تعیینشده منتشر شدهاند، نیز قابلیت شرکت در جشنواره را دارند.
مصفا با تأکید بر اینکه مسئولیت اصالت آثار بر عهده ارسالکننده است، خاطرنشان کرد: شرکت در جشنواره به منزله پذیرش مقررات و ضوابط آن خواهد بود و از تمامی فعالان رسانهای برای حضور پرشور در این رویداد دعوت به عمل میآید.
وی با اشاره به اینکه آخرین مهلت ارسال آثار ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ گفت: آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز متعاقباً اعلام خواهد شد و داوری آثار توسط دفتر توسعه آموزش رسانه انجام میشود.
مصفا با بیان اینکه متقاضیان میتوانند آثار خود را از طریق سامانه جشنواره به نشانی press.festival.ir ارسال کنند، ادامه داد: دبیرخانه جشنواره در لاهیجان، خیابان امام خمینی، خیابان ملت، خیابان تحریری، سازمان چای واقع شده است.
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