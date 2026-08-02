سازنده: رونق چای مهاجرت معکوس به روستاها را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سازنده بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه دیدار با خبرنگاران در آستانه برگزاری جشنواره رسانه جای اظهار کرد: تلاش مجموعه تولیدی بر این است که در راستای اعتلای چای ایرانی در دو بعد کمی و کیفی، اقدامات مؤثر و پایدار انجام شود.
وی با بیان اینکه چای ایرانی سالمترین چای دنیا است، ادامه داد: چای تولید داخل عاری از هرگونه افزودنی و اسانس بوده و بهصورت طبیعی فرآوری میشود؛ به همین دلیل با اطمینان کامل در بازارها قابل تهیه و مصرف است.
معاون بهبود تولیدات چای کشور با اشاره به ضرورت همراهی کشاورزان گفت: پیام ما به باغداران این است که همانند سنوات گذشته، با توجه به رونقی که در حوزه چای اتفاق افتاده، در زمینههایی مانند بهباغی، اصلاح شیب اراضی، مکانیزهکردن باغات و کاهش هزینههای تولید اقدام کنند تا شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش هزینه کارگری باشیم.
وی همچنین از کارخانهداران خواست در بحث فرآوری و توجه به کیفیسازی چای از توانمندی خبرنگاران در حوزه تبلیغات بهره بگیرند و افزود: این فرصت مهمی برای چای ایرانی است که امروز در رقابت با بهترین چایهای دنیا قرار دارد.
سازنده در پایان تصریح کرد: توصیه من این است که همه در کنار هم گامهای مثبت و مؤثری در راستای تقویت چای ایرانی برداریم و مبلغ این محصول ملی باشیم تا زمینه مهاجرت معکوس به روستاها فراهم شود.
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