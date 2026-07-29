تداوم تجاوزهای اسرائیل به لبنان محور دیدار بری و عون درکاخ بعبدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جوزف عون رئیس جمهور لبنان پیش از ظهر امروز در کاخ بعبدا از نبیه بری رئیس پارلمان لبنان استقبال کرد و با وی درباره وضعیت داخلی و منطقهای و نیز وضعیت جنوب لبنان با توجه به تداوم تجاوزات اسرائیل به روستاها و شهرکهای جنوبی به ویژه منفجر کردن خانهها و تخریب آنها و نیز ضرورت توقف این اقدامات خصمانه رایزنی کرد.
عون بری را از نتایج سفرش به آمریکا و گفتگوهای انجام شده با مقامات آمریکایی و در راس آن دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور مطلع ساخت.
بری در حال خروج از کاخ خبر داد که که درباره سفر رئیس جمهور لبنان به واشنگتن و وضعیت جنوب گفتگو کرد و مانند همیشه از دیدار با وی خرسند است.
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