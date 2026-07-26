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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

انتقاد نبیه بری از تداوم تجاوزات اسرائیل با وجود امضای توافق

انتقاد نبیه بری از تداوم تجاوزات اسرائیل با وجود امضای توافق

رئیس پارلمان لبنان بدبینی خود را نسبت به امکان نتیجه بخش بودن توافق ننگین امضا شده میان دولت غربگرای بیروت و رژیم صهیونیستی ابراز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد آنچه در منطقه زوطر غربی رخ می دهد دلیلی بر تداوم اوضاع پیچیده کنونی است.

وی اضافه کرد: در حالی که تجاوزات اسرائیل ادامه دارد اهالی این منطقه چندین روز منتظر ماندند تا بتوانند موقتا وارد روستاهای خود شوند.

بری تصریح کرد: در سایه تداوم نقض آتش بس و تجاوزات اسرائیل، چه مدت زمان برای عقب نشینی کامل صهیونیست ها از خاک لبنان و بازگشت ساکنان جنوب کشور به خانه های نیاز است؟

لازم به ذکر است که توافق مذکور نه تنها باعث توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان نشده بلکه موضع اشغالگری این رژیم در خاک لبنان را نیز تقویت و تثبیت می کند.

بری درباره تضمین های مورد نیاز لبنان تاکید کرد: من همیشه این را گفته‌ام و هنوز هم می‌گویم؛ ما در لبنان به یک ضمانت سه‌جانبه متشکل از عربستان سعودی، آمریکا و ایران نیاز داریم. من قبل از سفر رئیس جمهور به آمریکا به او گفتم که به موضوع تحکیم آتش‌بس و عقب‌نشینی کامل اسرائیل و بازگشت مردم به روستاها و خانه‌هایشان توجه داشته باشد.

کد مطلب 6899362

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