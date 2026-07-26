به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که این کشور در شرایط کنونی و با توجه به ادامه تنش‌ها و تحولات در جنوب لبنان، به یک «تضمین سه‌جانبه» از سوی عربستان، آمریکا و ایران نیاز دارد.

بری روابط خود با عربستان را خوب توصیف کرد و افزود: هر کسی که مورد حمایت و علاقه عربستان باشد، مورد احترام و توجه همه جهان قرار می‌گیرد. من سه بار به حج مشرف شده ‌ام، و هر بار برادران در عربستان سعودی مرا تکریم کردند.

وی همچنین تأکید کرد که روابطش با جوزف عون رئیس جمهور لبنان، بسیار خوب است و با وجود برخی اختلاف نظرهای سیاسی، ارتباط و هماهنگی میان آنها همواره برقرار است.

او تاکید کرد: رابطه من با رئیس جمهور جوزف عون عالی است. ما در برخی از دیدگاه‌های سیاسی اختلاف نظر داریم، اما دائماً در تماس هستیم. قبل از سفرش به واشنگتن، او با من تماس گرفت و پرسید: «چه توصیه‌ای به من دارید؟» به او گفتم: من شما را در مورد دو چیز نصیحت می‌کنم: تحکیم آتش‌بس و تضمین عقب‌نشینی کامل اسرائیل و بازگشت مردم به روستاها و خانه‌هایشان.

او افزود: وقتی رئیس جمهور عون از واشنگتن برگشت، با او تماس گرفتم و به زودی به دیدارش خواهم رفت.

او همچنین گفت: رابطه من با نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز پایدار و سرشار از محبت است.

رئیس پارلمان لبنان درباره وضعیت میدانی در جنوب این کشور نیز گفت: رخدادهای جاری در روستاهای جنوبی، از جمله زوطر غربیه، نشان دهنده ادامه حملات اسرائیل و دشواری تحقق خروج کامل نیروهای اسرائیلی و بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان است. مردم روزها منتظر ماندند تا بتوانند به طور موقت وارد روستاهای خود شوند و حملات اسرائیل ادامه یافت. چقدر دیگر طول خواهد کشید تا عقب‌نشینی کامل اسرائیل و بازگشت جنوبی‌ها به سرزمینشان محقق شود؟

بری از روابط گرمی که او با حافظ اسد، رئیس جمهور فقید سوریه، طی بیست و پنج سال داشته و مبتنی بر اعتماد و ارتباط بوده است، خبر داد و گفت که رابطه‌اش با بشار اسد، رئیس جمهور سابق، بیش از دوازده سال با تنش و سردی همراه بود، که در طی آن به دمشق سفر نکرد.

او توضیح داد که دلیل اصلی این امر، امتناع او از دخالت در جنگ سوریه بود.

بری همچنین گفت، در جنگ داخلی سوریه دخالتی نداشته و تاکید کرد که این موضع برای او هزینه سیاسی در روابطش با دولت سوریه در آن زمان به همراه داشته است.

بری تاکید کرد که مجموعه‌ای از توصیه‌ها را به الشیبانی وزیر خارجه سوریه داده است که آنها را برای موفقیت مرحله جدید در سوریه ضروری می‌داند؛

۱- لزوم اجتناب از رویارویی با هر گروه سوری، به ویژه جامعه علویان، و خواستار ادغام و الحاق آنها در نهادهای دولتی شد، زیرا ساختن سوریه جدید نمی‌تواند بر اساس حذف یا انتقام باشد و سوری‌ها نباید اشتباه عراقی‌ها را پس از سقوط صدام، تکرار کنند.

۲. مسیحیان سوری می‌ترسند و باید به آنها اطمینان داده شود، زیرا آنها بخش اساسی از تاریخ و بافت ملی سوریه را تشکیل می‌دهند. تعداد مسیحیان در سوریه از مسیحیان در لبنان بیشتر است و حفظ تنوع مذهبی عاملی ثبات‌بخش برای دولت سوریه است.

۳- هیچ دلیلی برای نگرانی برای شهروندان شیعه در سوریه وجود ندارد، زیرا دولت جدید سوریه با آنها به عنوان شهروندانی با حقوق کامل، درست مانند سایر مردم سوریه، رفتار خواهد کرد.

علاوه بر این، او تاکید کرد که موفقیت رابطه بین لبنان و سوریه با پرداختن به سه مسئله اساسی آغاز می‌شود: کنترل مرز مشترک و پایان دادن به عملیات قاچاق؛ تکمیل ترسیم مرزهای زمینی و دریایی به گونه‌ای که از هرگونه درگیری در آینده جلوگیری کند؛ و اطمینان از اینکه لبنان و سوریه به حاکمیت یکدیگر احترام می‌گذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری می‌کنند.

بری فاش کرد که به الشیبانی گفته است: لبنان از جنوب با اراضی فلسطینی، از غرب با دریا و از شرق با سوریه هم‌مرز است. اگر روابط لبنان و سوریه در بهترین حالت خود نباشد، همه ما به دریا خواهیم پرید و با هم غرق خواهیم شد.