طلای مسابقات جهانی کره جنوبی بر گردن بانوی تکواندوکار گیلانی

رضا بهجتی رئیس هیئت تکواندو شهرستان آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سومین روز مسابقات جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ که به میزبانی کرهجنوبی در سئول برگزار شد، کاروان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران توانست به ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز دست یابد و عملکردی درخشان از خود به جا بگذارد.
وی افزود: فاطمه عابدینیا یکی از دو نماینده استان گیلان در این دوره از مسابقات بود و توانست در آیتم سوننال قدرتی رده سنی زیر ۳۹ سال، با برتری نسبت به رقبای خود از کشورهای مختلف جهان، به مقام نخست دست یابد و مدال طلای این دوره از رقابتها را بر گردن آویزد.
رئیس هیئت تکواندو شهرستان آستارا با اشاره به اهمیت این موفقیت برای تکواندوی گیلان ادامه داد: این مدال طلا حاصل تلاش، پشتکار و برنامهریزی دقیق این ورزشکار توانمند است. موفقیت خانم عابدینیا نهتنها افتخاری برای آستارا، بلکه برای تکواندو استان گیلان و کشور عزیزمان ایران محسوب میشود.
وی با اشاره به حمایتهای صورتگرفته برای حضور این ورزشکار در رقابتهای جهانی گفت: لازم میدانم از شهردار محترم آستارا که در مسیر اعزام و حضور این ورزشکار در مسابقات جهانی هانمادانگ همراهی و حمایت ویژه داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. این حمایتها نقش مهمی در فراهمسازی شرایط مناسب برای موفقیت خانم عابدینیا داشت.
بهجتی در پایان با بیان اینکه امیدواریم این روند موفقیتآمیز ادامه داشته باشد و شاهد افتخارات بیشتری از ورزشکاران گیلانی در میادین جهانی باشیم افزود: ظرفیت ورزش آستارا بسیار بالا است و اگر مسئولان همچنان از ورزشکاران حمایت کنند، بدون تردید میتوانیم شاهد کسب مدالهای بیشتری در میادین جهانی باشیم.
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