به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی با اشاره به هدف اجرای این محدودیت‌ها اظهار کرد: مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل در تردد خودروها از مهم‌ترین دلایل اجرای طرح محدودیت‌های پایان هفته در محورهای ارتباطی استان مازندران است.

وی افزود: اجرای این محدودیت‌ها متناسب با شرایط ترافیکی هر محور بوده و زمان و نحوه اعمال آن بر اساس تشخیص مأموران پلیس راه تعیین می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها گفت: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ دی تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۰ دی در محورهای کرج–چالوس، هراز و سوادکوه و مسیرهای بالعکس ممنوع است، مگر موتورسیکلت‌های امدادی و انتظامی که در مأموریت ضروری باشند.

سرهنگ عبادی درباره وضعیت محور چالوس نیز بیان کرد: در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه به‌صورت مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: روز جمعه ۱۹ دی‌ماه محدودیت قطعی تردد در این محور اجرا می‌شود، به‌طوری‌که از ساعت ۱۲ ظهر تردد از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس ممنوع بوده و از ساعت ۱۳، مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌شود.

به گفته رئیس پلیس راه مازندران، از ساعت ۱۵ روز جمعه، محور مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) خواهد بود و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد که در صورت کاهش ترافیک، ممکن است زودتر پایان یابد.

وی خاطرنشان کرد: تردد ساکنان محلی از جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت دارند، از میدان امیرکبیر اجازه ادامه مسیر نخواهند داشت.

سرهنگ عبادی در ادامه به وضعیت محور هراز اشاره کرد و گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه، در صورت افزایش ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

وی در پایان درباره وسایل نقلیه سنگین اظهار کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است. همچنین تردد کلیه تریلرها در محور هراز ممنوع بوده و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، روز چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ تا ۲۴ اجازه تردد در این محور را نخواهند داشت.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به اطلاعیه‌های پلیس، در تأمین ایمنی سفرهای جاده‌ای همکاری لازم را داشته باشند.