جبار قوچاننژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکار سازمان لیگ برای کنترل قراردادهای بیرویه در لیگ برتر والیبال اظهار کرد: من با سقف گذاشتن قرارداد در ورزش مخالفم برای این موضوع باید یک همت کلی داشته باشیم. وقتی سقف قرارداد گذاشته میشود، هزاران راه هم در کنار آن به وجود میآید که به آن سقف قرارداد پایبند نباشند. در فوتبال هم این تجربه موفقی نبود چرا که بازیکن در کنار سقف قراراداد خانه یا ماشین میگیرد که اصلا در قراردادش هم نیست و اسم آن هم این است که به سقف قرارداد پایبند است.
وی گفت: ابزار کنترل این موضوع سخت است و باید باشگاهها برای کنترل این موضوع با هم همکاری کنند که متأسفانه این اتفاق نمیافتد. اگر کسی راهکاری پیشنهاد بدهد که اجرایی باشد و قابل قبول، ما آن را اجرا میکنیم.
رئیس سازمان لیگ والیبال درباره پیشنهاد تعیین سقف قرارداد بر اساس پست بازیکنان نیز خاطرنشان کرد: باز هم این همان سقف قرارداد است. علاوه بر آن، چه کسی میخواهد تعیین کند که ارزش هر بازیکن در هر پست چقدر است؟ ممکن است منِ سرعتیزن معتقد باشم از همه بهتر هستم بنابراین باید مبلغ قراردادم هم بالا باشد. چه کسی قرار است این موضوع را تعیین تکلیف کند؟ما بارها گفتیم باشگاهها و هر فردی که پیشنهاد قابل اجرایی داشته باشد، آن را به ما ارائه کند.
وی تأکید کرد: مطمئناً همکاری میکنیم، اما با سقف قرارداد و کنترل و نظارت بر آن هیچچیز حل نمیشود. اگر اتحادیه باشگاهها تشکیل شود شاید شرایط بهتر شود و بتوان برنامهریزی دقیقتری انجام داد، اما در شرایط فعلی این موضوع واقعاً قابل کنترل نیست.
قوچاننژاد تصریح کرد: اگر سقف قرارداد تعیین شود، ممکن است بازیکن در کنار قرارداد، قطعه زمین، خودرو یا امتیازات دیگری دریافت کند که در قرارداد ثبت نشده باشد. چه کسی میخواهد این موارد را کنترل کند؟ به همین دلیل این روش قابلیت اجرا ندارد، اما اگر راهکار اجرایی وجود داشته باشد، حتماً آن را اجرا میکنیم.
رئیس سازمان لیگ والیبال درباره وضعیت تیمهای بدهکار نیز گفت: هفته آینده در هیئترئیسه فدراسیون والیبال درباره این تیمها تصمیمگیری خواهد شد و اگر تیمی بدهی داشته باشد، اجازه حضور در مسابقات را نخواهد داشت. ما برنامهریزی کردهایم تا ۳۱ تیرماه وضعیت همه تیمها مشخص شود. اکثر تیمها تکالیف خود را انجام دادهاند و هر تیمی که این کار را انجام نداده باشد، درباره آن تصمیمگیری خواهد شد. تیمهای لیگ برتری عمدتاً بدهی ندارند و ورودی خود را نیز پرداخت کردهاند. چهار تیمی هم که به لیگ برتر اضافه شدهاند باید این مراحل را طی کنند.
قوچاننژاد درباره تعداد تیمهای فصل آینده لیگ برتر والیبال خاطرنشان کرد: مبنای اصلی ما برگزاری لیگ با ۱۲ تیم است و اگر به این تعداد برسیم استقبال هم میکنیم، اما با توجه به شرایط فعلی، برنامهریزی بر اساس ۱۴ تیم انجام شده است. هرچند بعید میدانم لیگ ۱۶ تیمی بتواند به شکل مطلوب برگزار شود. از نظر ما پتانسیل والیبال ایران با ۱۲ تیم و حتی ۱۰ تیم بهتر پاسخ میدهد.
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