مشکلات والیبال ایران فراتر از عملکرد پیاتزاست/ظرفیت لیگ ۱۶ تیم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی در مورد عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال گفت: لیگ ملت‌ها هیچ‌گاه هدف نهایی ما نبوده، بلکه مسیری برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر است. این به معنای بی‌توجهی به این رقابت‌ها نیست، بلکه ما به لیگ ملت‌ها به چشم یک مسیر برای ارزیابی و رسیدن به اهداف اصلی نگاه می‌کنیم. در لیگ ملت‌ها متوجه شدیم تیم با یک‌سری معضلات روبه‌رو است. برآورد ما این بود که در بدبینانه‌ترین حالت چهار برد و در بهترین شرایط شش برد کسب کنیم، اما عملکرد تیم با این پیش‌بینی فاصله داشت.



تقوی با اشاره به دیدار برابر ترکیه گفت: اگر ترکیه را شکست می‌دادیم، با دو دهم امتیاز بیشتر در رده پانزدهم قرار می‌گرفتیم و لیگ ملت‌ها را با پیروزی به پایان می‌رساندیم. مهم‌تر از همه اینکه ترکیه تیمی بود که توانایی شکست دادن آن را داشتیم، اما چرا موفق نشدیم؟ وقتی با اختلاف هفت امتیاز جلو بودیم، باید برنده می‌شدیم. اما پس از اینکه ست دوم را واگذار کردیم، ناگهان تیم از هم پاشید.

تقوی اظهار کرد: ایرادهای تیم زمانی بیشتر دیده می‌شود که نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید؛ در حالی که پیاتزا همان مربی‌ای است که سال گذشته از او تعریف می‌شد. اگر سال گذشته نتایج بهتر بوده، نشان می‌دهد مشکلات والیبال ایران فقط کادر فنی مربوط نیست و عوامل دیگری نیز در عملکرد تیم نقش دارند.



رئیس فدراسیون والیبال با انتقاد از وضعیت مالی برخی باشگاه‌ها، تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب تیم‌های لیگ، نظم مالی خواهد بود و باشگاه‌های بدهکار حاشیه امنیتی ندارند. باشگاهی که میلیاردها تومان به بازیکنان بدهکار است، نباید صرفاً به خاطر نام و اعتبارش در لیگ باقی بماند. برخی قراردادها صوری و غیرواقعی هستند و باعث افزایش کاذب قیمت بازیکنان شده‌اند.متأسفانه برخی باشگاه با بالا بردن غیرمنطقی دستمزدها، تعادل بازار را بر هم زد و پس از خروجش، برخی باشگاه‌های ریشه دار دیگر توان رقابت مالی نداشتند.

رئیس فدراسیون از بررسی وضعیت باشگاه‌های بدهکار خبر داد و افزود: به باشگاه‌ها تا ۳۱ تیر فرصت تعیین تکلیف بدهی‌ها داده شده و در صورت عمل نکردن، تصمیمات سختی گرفته خواهد شد. ظرفیت لیگ ۱۶ تیم نیست و در صورت لزوم، احتمال کاهش تعداد تیم‌ها وجود دارد.

وی درباره تغییر سرپرست تیم ملی گفت: از امیر خوش‌خبر همواره حمایت کردم و حتی در گذشته نیز به‌صراحت از ادامه حضور او دفاع کردم. انتخاب سرپرست در حیطه اختیارات سرمربی نیست، اما سرمربی این حق را دارد که بگوید با یک فرد همکاری نخواهد کرد و از نظر مدیریتی نیز تحمیل چنین همکاری‌ای تصمیم درستی نیست.



تقوی همچنین درباره سرپرست جدید گفت: سرپرستی یک کار کاملاً اجرایی و مبتنی بر تجربه است و نباید عملکرد فرد جدید را با خوش‌خبر امروز مقایسه کرد، بلکه باید تجربه ۱۷ ساله خوش‌خبر را در نظر گرفت. هیچ سرپرستی از روز اول به آن سطح از تجربه و تسلط خوش خبر نمی‌رسد.

رئیس فدراسیون والیبال درباره انتخاب اعضای کادر فنی تیم ملی گفت: طبق قرارداد، فدراسیون موظف است فهرستی از مربیان را به سرمربی معرفی کند و روبرتو پیاتزا از میان همان گزینه‌ها انتخاب نهایی را انجام می‌دهد. پیاتزا با همان نگاه ایتالیایی به موضوع کادر فنی نگاه می‌کند.