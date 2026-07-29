نماز جمعه سنگر تبیین و روشنگری در برابر جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، شهدای محراب و شهدای نظام اسلامی، اظهار کرد:نماز جمعه از مهمترین احکام اسلام و از ارکان حاکمیت دینی است؛ به گونهای که در قرآن کریم سورهای به نام «جمعه» به این فریضه اختصاص یافته و پیامبر اکرم (ص) نیز پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، اقامه نماز جمعه را در اولویت قرار دادند.
وی با اشاره به نقش نماز جمعه در حل معضلات فرهنگی، اعتقادی و سیاسی، اظهار کرد: یکی از رسالتهای امام جمعه، فضاسازی مناسب در حوزه مسائل دینی، فرهنگی و اجتماعی است و این جایگاه نقش مهمی در هدایت فرهنگی جامعه دارد.
امام جمعه گلپایگان افزود: برای رفع ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی، نهادهای تصمیمگیر، تصمیمساز و اجرایی متعددی مسئولیت دارند و هر یک باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، اما امام جمعه نیز به عنوان ناظر بر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، وظیفه سیاستگذاری و مطالبهگری در این حوزه را بر عهده دارد.
وی با اشاره به ظرفیت شورای فرهنگ عمومی گفت: شورای فرهنگ عمومی یکی از ابزارهای قانونی برای اصلاح فرهنگ عمومی در شهرستان است و میتواند با ارائه راهکار و اتخاذ تصمیمات لازم، زمینه اجرای بهتر سیاستهای فرهنگی را فراهم کند.
وی جذب نسل جوان به نماز جمعه را از مهمترین اولویتهای این نهاد دانست و افزود: پویایی نماز جمعه در گرو تقویت دامنه جذب، بهویژه در میان نوجوانان و جوانان است و برای تحقق این هدف، هم ستاد نماز جمعه و هم امام جمعه وظایف مشخصی بر عهده دارند.
امام جمعه گلپایگان تصریح کرد: ایجاد فضاسازی مناسب، بهروز بودن محتوای خطبهها، پاسخگویی به نیازهای مخاطبان و رعایت زمان مناسب برای برگزاری نماز جمعه از جمله عواملی است که میتواند بر افزایش استقبال مردم، بهویژه نسل جوان، تأثیرگذار باشد.
حجت الاسلام کرامتی ابراز کرد: یکی از مهمترین ابعاد جنگ ترکیبی، جنگ شناختی است؛ جنگی که در آن تلاش میشود با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، در ادراک و تحلیل مخاطبان دستکاری شود و باورها، اعتماد و برداشت مردم نسبت به ارزشها، مسئولان و توانمندیهای کشور تغییر پیدا کند.
به گفته وی: دشمن تلاش میکند با ارائه تحلیلهای جهتدار، نقاط قوت کشور را به نقاط ضعف تبدیل کند و مخاطب را نسبت به باورهای دینی، اعتماد به مسئولان و توانمندیهای نظام دچار تردید سازد، از این رو امام جمعه وظیفه دارد با تبیین صحیح و آگاهیبخشی، از تأثیرگذاری این جریان جلوگیری کند.
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