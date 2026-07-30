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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

حال و هوای مرز تمرچین در آستانه اربعین حسینی

حال و هوای مرز تمرچین در آستانه اربعین حسینی

ارومیه - در آستانه اربعین حسینی تردد روان زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی تمرچین در حال انجام است.

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کد مطلب 6903192

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