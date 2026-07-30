https://mehrnews.com/x3cH8v ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳ کد مطلب 6903192 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳ حال و هوای مرز تمرچین در آستانه اربعین حسینی ارومیه - در آستانه اربعین حسینی تردد روان زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی تمرچین در حال انجام است. دریافت 36 MB کد مطلب 6903192 کپی شد مطالب مرتبط تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردند شکری: ۵۲ هزار زائر از مرز تمرچین راهی کربلای معلی شدند وضعیت آبوهوای مرزهای اربعین اعلام شد؛ هشدار گرمای ۴۹ درجه در مهران ثبت ۵.۳ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی برچسبها مرز تمرچین اربعین 1405 زائران اربعین
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