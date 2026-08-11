به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، ابراز داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از طلافروشیهای شهر شاهرود موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: تیم تخصصی پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و بهرهگیری از شگردهای خاص پلیسی، دو سارق زن را که در حال برنامهریزی برای سرقت از یک طلافروشی در شاهرود بودند، شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: مأموران پس از انجام هماهنگیهای قانونی، هر دو متهم را دستگیر کردند و در جریان تحقیقات تخصصی مشخص شد آنها سابقهدار و غیربومی هستند.
شائینی یادآور شد: متهمان در بازجوییهای پلیس به ۹ فقره سرقت طلاجات از طلافروشیهای شاهرود و چند استان همجوار اعتراف کردند.
وی با بیان اینکه پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: برخورد با سارقان و تأمین امنیت واحدهای صنفی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.
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