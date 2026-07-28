حاجی اسبویی: امیدوارم باشگاه ها سمت همکاری با تیم امید بروند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجاسبویی مربی دروازهبانهای تیم فوتبال امید ایران گفت: دو اردو در ترکیه برگزار کردیم که یکی در آنتالیا و دیگری در کایسری بود و هر دو اردو شرایط خوبی داشت. در اردوی نخست بیشتر بازیهای درونتیمی داشتیم و دو مسابقه تدارکاتی که قرار بود برگزار شود فراهم نشد، اما در اردوی دوم که ۱۲ روز به طول انجامید، سه بازی خوب و سنگین مقابل حریفان انجام دادیم.
مربی دروازهبانان تیم امید درباره شرایط آمادگی بازیکنان گفت: بچهها از نظر آمادگی تا حدودی به شرایط مطلوب رسیدهاند، البته اینکه بگوییم بازیکنی به ۱۰۰ درصد آمادگی رسیده، کار سختی است. امیدواریم شرایطی فراهم شود که همه بازیکنان کنار هم باشند و بتوانیم تمرینات منظمتری را دنبال کنیم.
حاجی اسبویی با اشاره به کیفیت اردوهای برگزار شده در ترکیه خاطرنشان کرد: این اردو از هر نظر خوب بود؛ هم محل برگزاری اردو شرایط مناسبی داشت، هم غذا بسیار عالی بود و هم آبوهوا شرایط خوبی داشت. همچنین توانستیم بازیهای خوبی را مقابل حریفان برگزار کنیم.
کره شمالی و چین تیمهای قدرتمندی هستند
وی درباره شناخت از رقبای تیم امید ایران در بازی های آسیایی ناگویا گفت: در شرایط فعلی دیگر تیم ضعیفی در آسیا وجود ندارد. تمام تیمها پیشرفت کردهاند و صاحب سبک هستند. در بین ۱۵ تیمی که قرار است در آینده با یکدیگر رقابت کنند، تیم ضعیفی وجود ندارد.
مربی دروازهبانان تیم امید افزود: حدود ۱۵ سال است که در ردههای پایه فعالیت میکنم و تا حدودی شناخت خوبی از تیمهای آسیایی دارم. کره شمالی همیشه در ردههای پایه تیم خوبی داشته است؛ چه در نوجوانان، جوانان و چه امید. چین نیز روی فوتبال پایه سرمایهگذاری کرده و تیم بسیار خوبی دارد؛ امارات هم همیشه یکی از تیمهای خوب آسیا در ردههای پایه بوده است. ما سه بازی پیشرو داریم و امیدواریم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.
فوتبال ایران به سمت جوانگرایی رفتهاست
حاجیاسبویی درباره توجه باشگاهها به بازیکنان جوان و امید در فصل نقلوانتقالات اظهار داشت: فوتبال به سمت استفاده از بازیکنان امید و جوان رفته است. دیگر تیمها کمتر سراغ بازیکنان مسن و باتجربه میروند و روی بازیکنان جوان سرمایهگذاری میکنند.
وی افزود: حتی در جام جهانی هم دیدیم که تیمهایی مانند اسپانیا از بازیکنان بسیار جوانی مثل یامال استفاده کردند. امروز همه تیمها به دنبال استفاده از بازیکنان جوان هستند تا بتوانند به موفقیت برسند.
مربی تیم امید درباره کیفیت بازیکنان گفت: ما پیش از این در رده جوانان با حسین عبدی کار کرده بودیم و حدود ۹۹ درصد بازیکنان آن تیم توانستند به لیگ برتر راه پیدا کنند. اکنون هم فکر میکنم بخش زیادی از بهترین فوتبالیستهای ایران در تیم امید حضور دارند.
وی تأکید کرد: بازیکنان بسیار خوبی داریم و تیمهای دیگر نیز روی آنها سرمایهگذاری کردهاند و حتی برای جذب آنها مبالغ بالایی پرداخت میکنند. این موضوع باعث رشد فوتبال ایران میشود و باید بتوانیم از این نسل جوان و بازیکنان امید به بهترین شکل استفاده کنیم. به اعتقاد من این بازیکنان سرمایههای اصلی فوتبال ایران هستند
درخواست از باشگاهها برای همکاری با تیم امید
حاجیاسبویی در پایان با اشاره به اهمیت حمایت از تیم امید اظهار داشت: امیدوارم فدراسیون فوتبال، کمیته ملی المپیک و تمام دستاندرکارانی که پشت این تیم هستند، ما را از هر نظر حمایت کنند.
وی افزود: درخواست دیگری که دارم این است که باشگاهها همکاری لازم را با تیم امید داشته باشند و بازیکنان خود را در اختیار ما قرار دهند. ما نماینده ۹۰ میلیون مردم ایران هستیم و باید بتوانیم با تمام توان در مسابقات حاضر شویم و نتیجه بگیریم.
مربی دروازهبانان تیم امید خاطرنشان کرد: سال های زیادی است که تیم امید ایران در آسیا نتیجهای که انتظار میرود را نگرفته است. امیدوارم این بار بتوانیم با تمام توان تلاش کنیم، نتیجه مطلوبی کسب کنیم و دل مردم را شاد کنیم.
وی در پایان گفت: تنها خواسته ما این است که باشگاهها بازیکنانشان را در اختیار تیم امید قرار دهند و فدراسیون فوتبال، کمیته ملی المپیک و همه مجموعههایی که پشت این تیم هستند، کمک کنند تا بتوانیم به موفقیت برسیم.
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