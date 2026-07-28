رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند بازیکن سازی در فوتبال پایه ایران گفت: اگر بخواهیم تیم‌های نوجوانان، جوانان و امید پیشرفت کنند، باید تداوم وجود داشته باشد. این بازیکن ها چه در اکادمی های باشگاه و چه در تیم ملی نباید رها شوند.

او درباره اهمیت همکاری باشگاه ها با تیم های ملی در زمینه دادن بازیکن به آنها برای حضور در رقابت های بین المللی تاکید کرد: باشگاه‌ها هم باید با تیم‌های ملی همکاری کنند، بازیکنانشان را در اختیار بگذارند و در مجموع یک عزم ملی لازم است تا همه کمک کنند تیم‌های پایه از این وضعیت خارج شوند و تولید بازیکن در فوتبال ما بیشتر شود. این هم به نفع فوتبال کشورمان است و هم می‌تواند ما را به جایگاه‌هایی که آرزویش را داریم برساند.

کربکندی درباره حضور قاسم حدادی‌فر که روزگاری شاگرد او بود در تیم ملی جوانان، اظهار داشت: هیچکس در سلامت اخلاقی حدادی‌فر شکی ندارد. فردی که همه اهالی فوتبال ایران می‌دانند در همه سال‌های حضور در فوتبال سالم زندگی کرده، افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی در جام جهانی را داشته، سال‌ها کاپیتان باشگاه بزرگ ذوب‌آهن بوده و کلاس‌های مربیگری را طی کرده است. در کل مسیرهای درست فوتبال را پشت سر گذاشته است‌.

وی افزود: سال گذشته او در باشگاه ذوب‌آهن به این دلیل که نتوانستند بازیکنان مدنظرش را جذب کنند و نه بودجه خوبی داشتند، نتوانست خیلی موفق باشد که دلیلش را بدشانسی قاسم می دانم. ۳ هفته پس از جدایی او هم لیگ تعطیل شد.



سرمربی اسبق ذوب‌آهن تاکید کرد: فدراسیون از نظر من تصمیم درستی گرفت‌. چنین مربیان جوانی به نظر من می‌توانند به فوتبال ما کمک کنند. البته به شرطی که برخی آنها را اذیت نکنند. می‌دانید که عده‌ای مدام بازیکن معرفی کرده و به مربیان فوتبال ملی پایه فشار می‌آورند. اگر اذیتشان نکنند، این مربیان دیدگاه‌های خوبی دارند، جوان هستند، هنوز انگیزه دارند و می‌توانند اثرگذار باشند.

کربکندی با اشاره به سختی بازی های تیم فوتبال زیر 20 سال در مقدماتی جام ملت های آسیا خاطرنشان کرد: فرصت تیم ملی جوانان تا شروع بازی‌ها خیلی کم است، اما امیدوارم بتوانند تیم خوبی درست کنند و مهم‌تر از آن، تداوم داشته باشند. می‌دانید که تیم‌های ما می‌آیند، وارد مسابقات می‌شوند و بعد به خاطر نتیجه نگرفتن یا حتی پس از نتیجه گرفتن، همه چیز تغییر می‌کند. در حالی که وقتی می‌توانیم فوتبال قوی داشته باشیم که روی تیم‌های پایه کار کنیم تا بتوانند برای باشگاه‌ها و در نهایت برای تیم ملی بازیکن تولید کنند. مهم این است که از این تیم‌ها حمایت شود.

وی توضیح داد: شنیده‌ام فدراسیون هم تاکنون حمایت خوبی از حدادی‌فر و کادرفنی‌اش داشته و امکانات خوبی را برایشان فراهم کرده است. این تیم به ترکیه رفت و هرچند نتیجه اهمیتی در بازی‌ دوستانه ندارد و این مسابقات تنها برای آماده‌سازی تیم انجام می‌شود اما شاگردان حدادی‌فر در چهار بازی مقابل حریفان بزرگسال خود شکست نخوردند. این نشان می‌دهد که این فرد از لحاظ فنی توانسته کمک کند و کیفیت تیم را بالا ببرد.

پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: اردوی خارج از کشور چند حسن دارد. بازیکنان با جدیت بیشتری کارشان را انجام می‌دهند و به نظرم بهترین تأثیرگذاری را می‌تواند روی آنها داشته باشد. هرچه این اردوها و بازی‌های تدارکاتی بیشتر باشد و این جوان‌ها مقابل بازیکنانی بهتر از خودشان قرار بگیرند، قطعاً باعث آمادگی بیشتر و پیشرفتشان خواهد شد.

کربکندی ادامه داد: معمولاً در همه جای دنیا وقتی لیست تیم ملی در هر رده‌ای اعلام می‌شود، درباره نفرات صحبت می‌شود اما اینکه حدادی فر چه کسانی را انتخاب کند، به دیدگاه مربی، سلیقه خودش و سیستمی که می‌خواهد بازی کند بستگی دارد. او باید بازیکنان مناسب آن سیستم را انتخاب کند و اصلاً هم باشگاه بازیکن مهم نیست.

وی اضافه کرد: حدادی‌فر بدون اینکه باشگاه برایش مهم باشد، باید نفراتی را انتخاب کند که فشار مسابقات را تحمل کرده‌اند و این موضوع می‌تواند یک انگیزه مثبت برایشان باشد. الان می‌بینیم از تیم‌هایی مثل خیبر، گل‌گهر و آلومینیوم اراک نفرات بیشتری از ذوب آهن که خانه حدادی‌فر است در لیست تیم ملی جوانان بازیکن وجود دارد و این یعنی اصلا نام باشگاه برای او مهم نیست.

کربکندی در پایان درباره شرایط حضور بازکین در لیتس تیم فوتبال جوانان با سرمربیگری حدادی فر افرود: تا جایی که من حدادی‌فر را می‌شناسم کیفیت بازیکنان برای او، بسیار مهم است اما باید بررسی کند که برای هر مسابقه چه نوع بازیکن‌هایی نیاز دارد. فقط بازیکنان تکنیکی یا صرفاً نفراتی که در کارهای تاکتیکی خوب باشند کافی نیست. قدرت بدنی هم در بسیاری از مسابقات می‌تواند به موفقیت تیم کمک کند. به هر حال، باید برای سبک‌های مختلف فوتبال، دو یا سه گزینه مناسب در اختیار داشته باشد و از انها استفاده کند.