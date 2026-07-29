پیشرفت فیزیکی مدارس سنگی به نود درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادای عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به فعالیتهای جدید این ادارهکل در ایام اخیر گفت: شیوهای ویژه برای ارزشیابی امتحانات پایانی در نظر گرفته شد و ثبتنام کلاساولیها بر اساس کروکی مناطق انجام میشود.
خدادادی اظهار داشت: در طول این ایام و با وجود شرایط خاص، فعالیتهای جدیدی به برنامههای آموزش و پرورش استان افزوده شد. یکی از مهمترین اقدامات، تدوین شیوه ارزشیابی برای امتحانات پایان سال بود که امتحانات داخلی نیز به صورت غیرحضوری برگزار شد؛ این شیوه جزو روشهای ارزشیابی مورد تأیید کشور قرار گرفت.
وی افزود: هماکنون در جریان برگزاری امتحانات پایانی هستیم و امتحانات پایه دوازدهم نیز بهزودی به پایان میرسد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در خصوص ثبتنام کلاساولیها گفت: ثبتنام دانشآموزان پایه اول همانند سالهای گذشته بر اساس کروکی شهرستانها و مناطق، بهویژه در شهرکرد، انجام میشود. در صورت بروز هرگونه مشکل، اولیا میتوانند موضوع را به واحد ارزیابی اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
خدادادی همچنین به موضوع مدارس شاهد اشاره کرد و گفت: شرایط ثبتنام این مدارس بهزودی بارگذاری میشود. بندی جدید در ستاد شاهد شهرستانها و مناطق اضافه شده است که بر اساس آن، افرادی که امتیاز کافی ندارند، میتوانند از محل کمکهای خیرین سالهای گذشته به مدارس استفاده کرده و امتیاز کسب کنند.
وی تأکید کرد: دریافت هرگونه شهریه توسط مدارس دولتی ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن به سرعت پیگیری خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به نهضت عدالت در فضای آموزشی اظهار داشت: از ابتدای اجرای این طرح، قریب به ۸۳ مدرسه سنگی در استان شناسایی شد که بخش عمده آنها از طریق تفاهمنامه سال گذشته ساماندهی شده است. بیش از ۶۰ مدرسه سنگی حامی پیدا کردهاند و پیشرفت فیزیکی برخی از آنها به ۹۰ درصد رسیده است. تعدادی از این مدارس نیز برای مهرماه سال آینده آماده افتتاح خواهند شد.
خدادادی کمبود تجهیزات فناوری را تأیید کرد و گفت: برنامهریزی لازم برای تأمین بخشی از تجهیزات فناوریهای نوین از محل کمکهای خیرین و اعتبارات دولتی انجام شده است.
وی در پایان در خصوص تسهیلات بانکی فرهنگیان خاطرنشان کرد: سال گذشته تسهیلات ۱۴ و ۱۲ درصدی به همکاران پرداخت شد که در نوع خود بیسابقه بود. در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۳۲۸ فقره تسهیلات در قالب مرابحه و وام مهربانی با نرخهای ۷ و ۱۲ درصد میان فرهنگیان توزیع شده است. از این تعداد، قریب به ۴۳ نفر از دانشجویان فرهنگی متقاضی بودند و ۶۷ نفر از دانشجومعلمان وام دریافت کردهاند. همکاران میتوانند درخواست خود را از طریق مراجع مربوطه ارائه دهند.
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