استاندار کردستان طومار محکومیت جنایت مدرسه شجره طیبه میناب را امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برنامه‌های فرهنگی مسیر اربعین در مرز باشماق مریوان، بازسازی نمادین یک کلاس درس با هدف روایت مظلومیت کودکان قربانی جنگ رمضان و محکومیت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب برپا شد.

آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید از مواکب مرز باشماق، با حضور در این کلاس نمادین، طومار محکومیت جنایت بمباران مدرسه شجره طیبه میناب را امضا کرد.

این اقدام فرهنگی با نمایش نمادهایی از ویرانی و نیمکت‌های خالی، تلاش دارد پیام حمایت از کودکان و غیرنظامیان آسیب‌دیده از جنگ را در مسیر تردد زائران اربعین به مخاطبان منتقل کند.

مرز باشماق مریوان امسال علاوه بر میزبانی از زائران اربعین، میزبان برنامه‌های فرهنگی، خدماتی و تبیینی متعددی برای ارتقای فضای معنوی این رویداد است.