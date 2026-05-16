شناسایی و توقیف محموله گاز مایع قاچاق در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا درخشان‌نیا در تشریح جزئیات این خبر،اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی «بونجی» شهرستان سیریک، در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل و پایش دقیق خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون تانکر ویژه حمل گاز مایع مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲۳ تن گاز مایع که فاقد هرگونه مجوز قانونی و به‌صورت قاچاق حمل می‌شد را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله سوخت قاچاق را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ درخشان‌نیا خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم (راننده خودرو) دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.