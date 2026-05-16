شناسایی و توقیف محموله گاز مایع قاچاق در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا درخشاننیا در تشریح جزئیات این خبر،اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی «بونجی» شهرستان سیریک، در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل و پایش دقیق خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون تانکر ویژه حمل گاز مایع مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲۳ تن گاز مایع که فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهصورت قاچاق حمل میشد را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیریک تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله سوخت قاچاق را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
سرهنگ درخشاننیا خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم (راننده خودرو) دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
سیریک - فرمانده انتظامی شهرستان سیریک از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۳ تن گاز مایع قاچاق در ایستگاه بازرسی «بونجی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا درخشاننیا در تشریح جزئیات این خبر،اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی «بونجی» شهرستان سیریک، در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل و پایش دقیق خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون تانکر ویژه حمل گاز مایع مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
نظر شما