خودرو حامل ماهی قاچاق در ایست و بازرسی سیریک توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر درخشان نیا در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی بونجی این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲ تن انواع ماهی قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ اصغر درخشان نیا ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرده و افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز با جدیت در دستور کار می‌باشد که در این راستا تعامل و همکاری بیش از پیش شهروندان با پلیس در اطلاع رسانی و اعلام موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موجب حمایت بیشتر از تولید ملی می‌شود.