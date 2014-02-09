به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌ حسین حسینی ‌نژاد در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین مورد کیف‌قاپی در نزدیکی اماکن تجاری موضوع بررسی و در دستور کار قرار گرفت.



وی ادامه داد: این ماموران با به‌کارگیری شگردهای پلیسی سارق کیف‌قاپ را دستگیر که متهم در بازجویی مأموران، همدست خود را نیز معرفی کرد.



سرپرست پلیس آگاهی قزوین بیان کرد: متهمان در بازجویی فنی پلیس به 10 فقره کیف‌قاپی از بانوان در سطح شهر قزوین معترف که با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

کشف البسه و کالای قاچاق در قزوین



مسئول مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: ماموران انتظامی این استان در سه عملیان جداگانه 400 عدد کیف، 768 ثوب البسه و 180 کیسه کود شیمیایی قاچاق کشف و ضبط کردند.

دانیال صمدی‌زاده در این باره اظهارداشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاه استان قزوین هنگام گشت‌زنی در اتوبان قزوین ـ زنجان به یک دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو 400 عدد کیف و 90 دستگاه لوازم اتاق خواب کودک کشف و ضبط کردند.

مسئول مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان بویین زهرا نیز هنگام گشت‌زنی در جاده لهارد به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند.

صمدی‌زاده ادامه داد: در بازرسی از خودرو 180 کیسه کود شیمیایی کشف و دو سرنشین آن دستگیر شدند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین ماموران یگان امداد قزوین هنگام گشت‌زنی در عوارضی قزوین ـ زنجان به یک دستگاه سواری پراید مشکوک و در بازرسی از آن 768 ثوب البسه زنانه کشف و دو سرنشین خودرو را دستگیر کردند.