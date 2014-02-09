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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۳

دستگیری کیف‌قاپ با 10 فقره سرقت در قزوین

دستگیری کیف‌قاپ با 10 فقره سرقت در قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: سرپرست پلیس آگاهی استان قزوین گفت: ماموران پلیس آگاهی این استان با دستگیری دو کیف‌قاپ حرفه‌ای 10 فقره از این نوع سرقت را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌ حسین حسینی ‌نژاد در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین مورد کیف‌قاپی در نزدیکی اماکن تجاری موضوع بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: این ماموران با به‌کارگیری شگردهای پلیسی سارق کیف‌قاپ را دستگیر که متهم در بازجویی مأموران، همدست خود را نیز معرفی کرد.

سرپرست پلیس آگاهی قزوین بیان کرد: متهمان در بازجویی فنی پلیس به 10 فقره کیف‌قاپی از بانوان در سطح شهر قزوین معترف که با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

کشف البسه و کالای قاچاق در قزوین

مسئول مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: ماموران انتظامی این استان در سه عملیان جداگانه 400 عدد کیف، 768 ثوب البسه و 180 کیسه کود شیمیایی قاچاق کشف و ضبط کردند.

دانیال صمدی‌زاده در این باره اظهارداشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاه استان قزوین هنگام گشت‌زنی در اتوبان قزوین ـ زنجان به یک دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو 400 عدد کیف و 90 دستگاه لوازم اتاق خواب کودک کشف و ضبط کردند.

مسئول مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان بویین زهرا نیز هنگام گشت‌زنی در جاده لهارد به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند.

صمدی‌زاده ادامه داد: در بازرسی از خودرو 180 کیسه کود شیمیایی کشف و دو سرنشین آن دستگیر شدند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین ماموران یگان امداد قزوین هنگام گشت‌زنی در عوارضی قزوین ـ زنجان به یک دستگاه سواری پراید مشکوک و در بازرسی از آن 768 ثوب البسه زنانه کشف و دو سرنشین خودرو را دستگیر کردند.

 

کد مطلب 2232964

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